“CRP testinin kullanılmaya başlanmasıyla akciğer filmleri için oluşan yoğunluğun önüne geçilecek”

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek başkanlığında Tabipler Birliği’nin de katılımıyla Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile bakanlıkta toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı sonucunda, öğrenci, ikamet ve çalışma izinlerinde yapılan sağlık taramaları kapsamında tüberküloz taramaları için bilimsel veriler doğrultusunda kısa sürede kan tetkiki ile belirlenen CRP testinin kullanılmasına karar verildi.

Yapılan açıklamada, "CRP testinin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte akciğer filmleri için oluşan yoğunluğun önüne geçilmesi sağlanacaktır" denildi.