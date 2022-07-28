Crystal Palace, Alman devinin oyuncusunu transfer etti

Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Bayern Münih'in 22 yaşındaki stoperi Chris Richards'ı kadrosuna kattı.

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28/07/2022
NTV

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Crystal Palace, Alman devinin oyuncusunu transfer etti

Crystal Palace, Bayern Münih'in stoperi Chris Richards ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Alman devi Richards'ı geçtiğimiz sezon Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'a kiralamıştı.

Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, genç savunmacı için Bayern Münih'e 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Ada ekibine transfer olan Richards, Crystal Palace forması giyen Wilfred Zaha'ya olan hayranlığını dile getirdi ve Premier Lig'de oynamak için sabırsızlandığını ifade etti.

ABD'li oyuncu profesyonel kariyerinde toplam 82 maçta forma giyerken 7 gol ile 5 asist kaydetti.

1.88 boyundaki genç oyuncu Londra ekibinin 5.transferi oldu.

28/07/2022 14:32
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TAGS: Crystal Palace, Bayern Münih, Chris Richards,
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