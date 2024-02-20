Crystal Palace'ta Oliver Glasner dönemi

Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle bugün istifa eden Roy Hodgson'ın yerine 49 yaşındaki Avusturyalı teknik adam Glasner'in getirildiği kaydedildi.

Alman ekipleri Wolfsburg ve Eintracht Frankfurt'u çalıştıran Glasner, Londra temsilcisiyle Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzaladı.

Son 16 maçta 10 mağlubiyet yaşayan Crystal Palace, ligde 16. sırada yer alıyor.