ÇSGB: Basına yansıyan haberler ihbar olarak alınmış ve tahkikatlar yapılmaya başlanmıştır

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29/08/2024

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ÇSGB: Basına yansıyan haberler ihbar olarak alınmış ve tahkikatlar yapılmaya başlanmıştır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Güzelyurt’taki narenciye işçilerinin durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Cypruvex Direktörler kurulunun, ağustos ayı içerisinde narenciye ürünlerinin hastalanması ve toplanacak ürünün kalmaması  sebebiyle,  izinlendirilen  yabancı uyruklu işçilerin daha fazla çalıştırılamayacağı ve ilgili tüzük kapsamında yatay geçiş hakkı tanınarak  mağduriyetlerin giderilmesini talep ettiği belirtilen açıklamada, bu talebin  Çalışma Dairesi  tarafından değerlendireceği ifade edildi.

Açıklamada, narenciye kesim işçisi olarak adaya getirilen yabancı uyruklu işçilerin şu ana kadar  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na herhangi bir resmi başvuru  yapmamış olmasına rağmen  basına yansıyan haberlerin ihbar olarak alındığı ve tahkikatlar yapılmaya başlandığı da kaydedildi.

Bakanlığın konuyla ilgili açıklamasında şunlar ifade edildi:

“Güzelyurt bölgesindeki   Narenciye işçilerinin durumu ve yaşam koşulları  ile  ilgili  basında yer alan haberler  üzerine  kamuoyuna  açıklama yapma  gereği  duyulmuştur.

2023-2024  Narenciye sezonunda ürünün  hasat edilip dağıtılabilmesi amacı ile narenciye kesim işçisine ihtiyaç duyulmuş  ve adaya getirtilecek yabancı uyruklu işçilerin  çalışma izni işlemlerinin yapılabilmesi için Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği ve Cypruvex arasında bir protokol imzalanmıştır.

Tarım ve Doğal  Kaynaklar Bakanlığı’nın resmi yazıları ile birlikte 440 işçi ve 165 işçinin ülkeye gelmesi için gerekli  izinlendirme  işlemleri yapılmıştır.

Yabancı uyruklu işçilerin iş ilişkileri kesildikten  sonra  ülkelerine dönebilmeleri için bakanlık tarafından alınan teminatlar ilgili  birlik ve oda tarafından sağlanmıştır.

Cypruvex Direktörler kurulunun  26.08.2024  tarihinde  gerçekleştirdiği toplantıda ise ortaya çıkan mücbir sebeplerden ötürü,  Ağustos ayı içerisinde narenciye ürünlerinin hastalanması ve toplanacak ürünün kalmaması  sebebi ile izinlendirilen  yabancı uyruklu işçilerin daha fazla çalıştırılamayacağı ve yabancıların çalışma izinleri  tüzüğünün 30.maddesinin 9. fıkrasının  B bendi  kapsamında  yatay geçiş hakkı tanınarak  mağduriyetlerin giderilmesi talep edilmiştir.  Yapılan talep  Çalışma Dairesi  tarafından tüzük çerçevesinde değerlendirecektir.

Tarım  ve Orman Bakanlığı  tarafından narenciye  hasad sezonunda küresel ısınmadan dolayı havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, ihracatta yaşanan sıkıntılar ve özellikle akdeniz meyve sineği  zararlısının sezon içinde yoğun bir şekilde etkili olduğu ve ürünün erken bir sürede dökülmesine yol açtığından hasadın sonlandırma zamanında sıkıntılı bir süreç yaşandığı  bakanlığımıza  bildirilmiştir. Gelişmeler ışığında yabancı uyruklu işçilerin doğan ve/ veya doğabilecek mağduriyetlerini ortadan kaldırmak amacıyla  işçilerin  işlemlerinin ivedilikle yapılması için gerekli talimatlar verilmiştir.

Narenciye kesim işçisi olarak adaya getirilen yabancı uyruklu işçiler şu ana kadar  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na herhangi bir resmi başvuru  yapmamış olmasına rağmen  basına yansıyan haberler ihbar olarak alınmış ve tahkikatlar yapılmaya başlanmıştır.”

29/08/2024 19:00
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TAGS: ÇSGB: Basına yansıyan haberler ihbar olarak alınmış ve tahkikatlar yapılmaya başlanmıştır
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