CSKA Moskova: 78 - Fenerbahçe Beko: 67

Fenerbahçe Beko deplasmanda karşılaştığı CSKA Moskova’ya 78-67 yenilerek seride 2-0 geriye düştü. Dengeli geçen ilk periyottan sonra özellikle ikinci periyotta dış atışlarla farkı açan CSKA’ya tek başına direnen Guduric, sayı farkını tek hanelerde tutmayı başardı. Üçüncü periyotta çok katı savunma ile CSKA’yı durdurmayı başaran Fenerbahçe Beko, serbest atışları ve kolay şutlarda başarılı olamayınca CSKA son periyota 5 sayılık farkla girdi. İlk maçın benzeri bir senaryoda tamamlanan dördüncü periyotta CSKA hata yapmadı ve tüm maçtır yüzdeli attığı üçlük atışlara devam ederek sahadan 11 sayı farkla ayrılmasını bildi. CSKA bu galibiyetle seride durumu 2-0’a getirerek büyük avantaj sağlarken, Fenerbahçe Beko 28 nisan günü rakibini İstanbul’da ağırlayacak ve seriye tutunmaya çalışacak. Play-Offlarda seride 3 galibiyeti bulan takım Final-Four’a yükselmeye hak kazanacak.

Salon: Megasport Arena

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya), Uros Nikolic (Sırbistan)

CSKA Moskova: Hackett 14, Strelnieks 8, Shengelia 11, Kurbanov 10, Eric 5, Clyburn 9, Lundberg 9, Voigtmann 3, Antonov 3, Hilliard, Ukhov 6

Fenerbahçe Beko: De Colo 9, Melih Mahmutoğlu 2, Guduric 27, Barthel 9, O'Quinn, Brown 6, Biberovic 6, Pierre 8, Kenan Sipahi

1. Periyot: 23-25

Devre: 50-42

3. Periyot: 60-55

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23/04/2021 23:25