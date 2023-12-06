CSO, ''Barok Konserleri''yle sezona devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CBO), “Barok Konserleri”yle sezona devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, 14 Aralık’ta Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayında, 15 Aralık’ta Kalkanlı’da ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünde düzenlenecek Barok Konserleri, Tolga Atalay Ün yönetiminde ve Ulaş Yurtoğlu solistliğinde gerçekleşecek.

Barok müziğinin en güzel örneklerinin sunulacağı ve saat 20.00’de başlayacak konserlerin programı şöyle:

J.S.Bach - Orkestra Süiti No.3, Re Majör, BWV 1068

J.S.Bach - Obua d’amore Konçertosu, La Majör, BWV 1055R

G.P.Telemann - Obua d’amore Konçertosu, Sol Majör, TWV 51:G3

J.S.Bach - Orkestra Süiti No.1, Do Majör, BWV 1066

Konserlerin ücretsiz ve halka açık olduğu belirtilen açıklamada,

konserleri dinlemek isteyen sanatseverlerin mesai saatleri içinde 03922291762 numaralı telefonu arayarak yerlerini ayırtabilecekleri duyuruldu