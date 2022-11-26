CSO’dan 7. Yıl konseri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 7. Yıl konseri ile sanatseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün akşam Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alan konser, Ali Hoca yönetiminde flütte Gizem Meriç Kılıç ve fagotta Tılsım Bufe Muratal’ın solistliğinde gerçekleşti.

Konser programında; A. Vivaldi’nin flüt ve yaylı sazlar için konçertosu Sol Minör Op. 10 No. 2 La Notte RV439, Fa Major RV489 ve W.A. Mozart’ın Küçük Bir Gece Müziği K.525 eserleri yer aldı.

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26/11/2022 16:28