CSO’dan 7. Yıl konseri

ads ads ads ads
26/11/2022

ads
CSO’dan 7. Yıl konseri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 7. Yıl konseri ile sanatseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün akşam Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alan konser, Ali Hoca yönetiminde flütte Gizem Meriç Kılıç ve fagotta Tılsım Bufe Muratal’ın solistliğinde gerçekleşti.

Konser programında; A. Vivaldi’nin flüt ve yaylı sazlar için konçertosu Sol Minör Op. 10 No. 2 La Notte RV439, Fa Major RV489 ve W.A. Mozart’ın Küçük Bir Gece Müziği K.525 eserleri yer aldı.

26/11/2022 16:28
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: CSO, kktc, 7. Yıl konseri
MANŞETLER

HK KÜLTÜR SANAT

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.