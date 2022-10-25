CTCA: İngiltere’deki Türk okulları kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA), İngiltere’deki Türk okullarının pandemi ve artan bina kiraları nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, iş insanları, KKTC Devleti ve Evkaf’tan yardım çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi üye okullarıyla birlikte toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıyla ilgili yazılı açıklama yapan CTCA Başkanı Fahri Zihni, “Okullarımız ve çocuklarımızın eğitimi için büyük bir tehlike dönemindeyiz” diyerek, birçok gönüllü öğretmen ve personelin kahramanca çabalarına rağmen, okulların yaygın kaybıyla karşı karşıya olduklarını kaydetti.

Zihni, “Alarm zilleri çalıyor. Velilerimiz, öğretmenlerimiz, iş insanlarımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Evkaf'ın okullarımızı yok olmaktan korumak için hızlıca tedbir almalarının zamanı gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

Yıllar içinde, on binlerce çocuğun Türk Kültür ve Dil okullarına katıldığını belirten Zihni, “Bu onların Türk diline olan hakimiyetlerini geliştirmekle kalmamış, aynı zamanda Türk kültür mirasını, müziğini, folklorunu, şiirini ve sanatlarını da öğrenmişlerdir. Bu, ülkeleri olan Kuzey Kıbrıs ve Türkiye için bir kimlik, aidiyet ve sevgi duygusu aşılamaya yardımcı oldu.” dedi.

"Türk okullarının İngiltere'nin Türkçe konuşan topluluğu için bir güven ve uyum duygusu yarattığını" dile getiren Zihni, son dönemde okullarda yıldan yıla azalma olduğunu, pandeminin durumu daha da kötüleştirdiğini, okul binalarının kiralarının da “keskin” şekilde arttığını kaydetti.

Açıklamada, toplantıya katılan okul yöneticileri ve öğretmenlerin dönem başında İngiltere'ye KKTC’den gönderilen öğretmenlerin gecikmelerinden yakınarak, ekim ayının sonunda olunmasına rağmen "KKTC’den henüz tek bir öğretmen bile gelmediği", bunun da okullarda eğitime başlanamayacağı veya geçici ek maliyetle öğretmen bulma anlamına geldiği belirtildi.

Toplantıda velilere, mevcut tüm zorluklara rağmen çocuklarını okullara getirmeleri, okul faaliyetlerine katılmaları ve okul personeline daha fazla destek vermeleri istendi.

CTCA, dış ve diğer alternatif gelir kaynakları proje finansmanı için mevcut fırsatları araştırmak için okullarla birlikte çalışma kararı aldı.

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25/10/2022 09:37