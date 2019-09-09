CTP'de aday kaosu

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde Parti Meclisi adaylıkları noktasında ciddi bir kaos mevcut. Partinin önde gelen isimlerinin parti meclisi adaylığı için başvuru yapmayacağı öğrenilirken bu parti içerisinde ciddi bir krize neden oluyor.

Aralarında milletvekili Özdil Nami, Erkut Şahali ve Biray Hamzaoğluları’nın bulunduğu bazı partinin önde gelenleri parti meclisinde oy verme hakkını kaybedecek olmalarına rağmen PM seçimine girmeyi reddetti.

Geçmişte yaşananlar göz önünde

Geçmiş dönemde kurultaylarda partinin önde gelenlerinin Parti Meclisi seçimlerinden mağlubiyetle ayrılması ve bazı başbakanların dahi seçimi kazanamayarak itibar kaybı yaşamaları önümüzdeki parti meclisi seçimine CTP’nin önemli isimlerinden PM’de mahrum kalmasına neden oluyor.

Sadece görüş belirtme hakları var

CTP Tüzüğü’ne göre milletvekilleri, belediye başkanları ve eski başkan ve başbakanlar Parti Meclisi’nin doğal üyesi. Ancak Parti Meclisi’nde doğal üyeler sadece görüşlerini iletebiliyor. Oylamalara katılma hakları ise bulunmuyor.

Parti içerisinde bir kısım milletvekili ve belediye başkanının bu seçime girmek istemediği bu nedenle bir takım sıkıntılar yaşandığı ifade edildi.