CTP 10, UBP 7, TDP 1, DP 1 başkan çıkardı, 9 belediye bağımsızların
25/06/2018
Kıbrıs Türk halkı dört yıl boyunca görev yapacak belediye başkanlarını, meclis üyelerini, muhtarları ve ihtiyar heyeti üyelerini belirledi.
Seçim sonucunda beş belediyede Belediye Başkanları değişti.
Buna göre Değirmenlik’te CTP adayı Ali Karavezirler, Lapta’da bağımsız aday Mustafa Aktuğ, Yeniboğaziçi’nde bağımsız aday Mustafa Zurnacılar, Yenierenköy’de bağımsız aday Emrah Yeşilırmak ve Serdarlı’da UBP adayı Halil Kasım Belediye başkanlığına seçildiler.
23 belediyede ise mevcut Belediye Başkanları yeniden göreve getirildi.
Yeniden göreve seçilen adaylar TDP adayı Mehmet Harmancı,
Gazimağusa’da, bağımsız aday İsmail Arter
Girne’de bağımsız aday Nidai Güngördü
Güzelyurt’ta UBP adayı Mahmut Özçınar
Gönyeli’de CTP adayı Ahmet Benli
Lefke’de CTP adayı Aziz Kaya
İskele’de UBP adayı Hasan Sadıkoğlu
Dikmen’de CTP adayı Yüksel Çelebi
Alsancak’ta bağımsız aday Fırat Ataser
Beyarmudu’nda UBP adayı İlker Edip
Çatalköy’de bağımsız aday Mehmet Hulusioğlu
Alayköy’de CTP adayı Hulusi Manisoy
Paşaköy’de UBP adayı Habil Tülücü
Mehmetçik’te CTP adayı Cemil Sarıçizmeli
İnönü’de bağımsız aday Ali Öncü
Büyükkonuk’ta UBP adayı Ahmet Sennaroğlu
Akdoğan’da CTP adayı Ahmet Latif
Geçitkale’de CTP adayı Hasan Öztaş
Vadili’de UBP adayı Mehmet Adahan
Dipkarpaz’da CTP adayı Suphi Coşkun
Esentepe’de bağımsız aday Cemal Erdoğan
Tatlısu, DP adayı Ahmet Hayri Orçan
Akıncılar, CTP adayı Hasan Barbaros
HABER GRAFİK KAYNAK: BRTK