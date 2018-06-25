CTP 10, UBP 7, TDP 1, DP 1 başkan çıkardı, 9 belediye bağımsızların

Kıbrıs Türk halkı dört yıl boyunca görev yapacak belediye başkanlarını, meclis üyelerini, muhtarları ve ihtiyar heyeti üyelerini belirledi.

Seçim sonucunda beş belediyede Belediye Başkanları değişti.

Buna göre Değirmenlik’te CTP adayı Ali Karavezirler, Lapta’da bağımsız aday Mustafa Aktuğ, Yeniboğaziçi’nde bağımsız aday Mustafa Zurnacılar, Yenierenköy’de bağımsız aday Emrah Yeşilırmak ve Serdarlı’da UBP adayı Halil Kasım Belediye başkanlığına seçildiler.

23 belediyede ise mevcut Belediye Başkanları yeniden göreve getirildi.

Yeniden göreve seçilen adaylar TDP adayı Mehmet Harmancı,

Gazimağusa’da, bağımsız aday İsmail Arter

Girne’de bağımsız aday Nidai Güngördü

Güzelyurt’ta UBP adayı Mahmut Özçınar

Gönyeli’de CTP adayı Ahmet Benli

Lefke’de CTP adayı Aziz Kaya

İskele’de UBP adayı Hasan Sadıkoğlu

Dikmen’de CTP adayı Yüksel Çelebi

Alsancak’ta bağımsız aday Fırat Ataser

Beyarmudu’nda UBP adayı İlker Edip

Çatalköy’de bağımsız aday Mehmet Hulusioğlu

Alayköy’de CTP adayı Hulusi Manisoy

Paşaköy’de UBP adayı Habil Tülücü

Mehmetçik’te CTP adayı Cemil Sarıçizmeli

İnönü’de bağımsız aday Ali Öncü

Büyükkonuk’ta UBP adayı Ahmet Sennaroğlu

Akdoğan’da CTP adayı Ahmet Latif

Geçitkale’de CTP adayı Hasan Öztaş

Vadili’de UBP adayı Mehmet Adahan

Dipkarpaz’da CTP adayı Suphi Coşkun

Esentepe’de bağımsız aday Cemal Erdoğan

Tatlısu, DP adayı Ahmet Hayri Orçan

Akıncılar, CTP adayı Hasan Barbaros

HABER GRAFİK KAYNAK: BRTK