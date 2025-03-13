CTP 29. Olağan Kurultay’a Hazır: Yeni Dönem İçin İlk Adım Atılıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 6 Nisan 2025’te Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek 29. Olağan Kurultay için hazırlıklarını tamamladı. “Yeni bir Cumhurbaşkanı, yeni bir Hükümet” hedefiyle yola çıkan parti, kurultayda Cumhurbaşkanı adayını da açıklayacak.

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13/03/2025

CTP 29. Olağan Kurultay’a Hazır: Yeni Dönem İçin İlk Adım Atılıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 6 Nisan 2025’te Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek 29. Olağan Kurultay için hazırlıklarını tamamladı. “Yeni bir Cumhurbaşkanı, yeni bir Hükümet” hedefiyle yola çıkan parti, kurultayda Cumhurbaşkanı adayını da açıklayacak.

Genel Başkanlık İçin Tek Aday: Tufan Erhürman

Kurultayda Genel Başkanlık seçiminde tek aday Tufan Erhürman olurken, 75 kişilik Parti Meclisi’ne girmek için 128 aday yarışacak.

Saat 09.30’da başlayacak olan kurultayda, Genel Başkanlık, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yapılacak.

CTP, bu önemli süreci "Biz Varız, Çözüm Var" sloganıyla yürütüyor ve yeni dönemde ülkede çözüm ve değişim hedeflerini öne çıkarıyor.

Yüksek Disiplin Kurulu İçin 5 Aday

Yüksek Disiplin Kurulu için başvuruda bulunan beş isim ise şöyle:
 Ezer Özsoy
 Fatma Ekenoğlu
 Halil Onbaşı
 İlker Işınsu
Sibel Sorakın

Parti Meclisi İçin 128 Aday

CTP’nin 75 kişilik Parti Meclisi’ne girebilmek için 128 aday kıyasıya bir mücadele verecek.

Tam Aday Listesi:

  1. Ahmet Güneş

  2. Ahmet Latif

  3. Akın Ataker

  4. Akile Osum

  5. Alev Şensoy

  6. Ali Alp Kolozali

  7. Ali Haydar Aşan

  8. Ali Karvezirler

  9. Alpay Çelebi

  10. Armağan Candan

  11. Asım Akansoy

  12. Aslı Murat

  13. Asya Küçüksu İlktaç

  14. Ayşe Tuğ Kaya

  15. Ayşe Yükselir (Korsan Ayşe)

  16. Ayşen Çetinsoy

  17. Başak Tümkan

  18. Bengiz Eroğlu

  19. Bengül Envergil

  20. Bengül Gargınsu

  21. Bilen Sayılı Bozkırlı

  22. Biray Deliceırmak

  23. Birikim Özgür

  24. Burhan Eraslan

  25. Cemal Mert

  26. Cemil Sarıçizmeli

  27. Cenk Paşa

  28. Ceyhun Birinci

  29. Cezar Ekinci

  30. Çağlar Gulamkadir

  31. Derviş Aygın

  32. Devrim Barçın

  33. Doğukan Akdeniz

  34. Dünay Laçin Soyal

  35. Düriye Koryürek

  36. Eda Aşan

  37. Emel Ulaş

  38. Enç Yılmaz

  39. Erdoğan Garip

  40. Erdoğan Sorakın

  41. Erkut Şahali

  42. Erkut Vedat Öner

  43. Eser Öktem

  44. Eylem Afşaroğlu Beşok

  45. Fazilet Özdenefe

  46. Feriha Tel

  47. Fide Kürşat

  48. Fikret Civisilli

  49. Fikri Irız

  50. Fikri Toros

  51. Filiz Besim

  52. Gökhan Paşa

  53. Gülden Karakaya

  54. Haffe Işısal

  55. Haldun Oktay

  56. Halil Uskuri

  57. Hamit Caner

  58. Harika Kral

  59. Harper Bahadi

  60. Hasan Öztaş

  61. Hasan Özüorçun

  62. Hasret Destebanoğlu

  63. Hazar Vahip

  64. Hüda Avşaroğlu

  65. Hülya Akbil

  66. Hülya Devaşan

  67. Hüseyin Gürşan

  68. Hüseyin Kurd

  69. Hüseyin Mülazim

  70. Hüseyin Özel

  71. Hüseyin Tekbıyık (Bahça)

  72. İpek Akın

  73. İsmail Hakkı Nurçin

  74. Koral Aşam

  75. Laden Serinsu Konuşur

  76. Mahfuz Bulğan

  77. Mahmut Kanber

  78. Mehmet Ceylanlı

  79. Mehmet Çağlar

  80. Mehmet Kale Kişi

  81. Mehmet Kim

  82. Mehmet Nasiboğlu

  83. Muhittin Tolga Özsağlam

  84. Murat Şenkul

  85. Mustafa Gürkan

  86. Mustafa İlgen

  87. Mustafa Sipahi

  88. Mutlu Azgın

  89. Münevver Ebedi Çakmak

  90. Ongun Talat

  91. Osman Bican

  92. Osman Kırçiçek

  93. Öykü Akcan

  94. Recep Çiftgül

  95. Reyhan Soyseven Uskuri

  96. Sadık Bozkırlı

  97. Salahi Şahiner

  98. Salih Boran

  99. Salih Kanal

  100. Sami Özuslu

  101. Serda Sıtkıoğulları Kim

  102. Serkan Soyalan

  103. Sevda İlgen

  104. Sıla Usar İncirli

  105. Sonay Demirpençe

  106. Soydan Borakan

  107. Suzan Kısaoğlu

  108. Sühat Dürü

  109. Süleyman Mert

  110. Şifa Çolakoğlu

  111. Teberrüken Uluçay

  112. Tekin Söylemez

  113. Tolga Ahmet Raşit

  114. Tülay Sönmez

  115. Uğur Özerginli

  116. Ulaş Erzen

  117. Umure Örs

  118. Ürün Solyalı

  119. Vechi Cezaroğlu

  120. Veleddin Taşkent

  121. Veli Ardıç

  122. Yalçın Kömürcügil

  123. Yaşar Aracı

  124. Yaşar Aydın Karaca

  125. Yüksel Çelebi

  126. Zeka Fındık

  127. Zeki Topçu

  128. Zühre Civa

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TAGS: CTP 29. Olağan Kurultay’a Hazır: Yeni Dönem İçin İlk Adım Atılıyor
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