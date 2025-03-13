CTP 29. Olağan Kurultay’a Hazır: Yeni Dönem İçin İlk Adım Atılıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 6 Nisan 2025’te Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek 29. Olağan Kurultay için hazırlıklarını tamamladı. “Yeni bir Cumhurbaşkanı, yeni bir Hükümet” hedefiyle yola çıkan parti, kurultayda Cumhurbaşkanı adayını da açıklayacak.

Genel Başkanlık İçin Tek Aday: Tufan Erhürman

Kurultayda Genel Başkanlık seçiminde tek aday Tufan Erhürman olurken, 75 kişilik Parti Meclisi’ne girmek için 128 aday yarışacak.

Saat 09.30’da başlayacak olan kurultayda, Genel Başkanlık, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yapılacak.

CTP, bu önemli süreci "Biz Varız, Çözüm Var" sloganıyla yürütüyor ve yeni dönemde ülkede çözüm ve değişim hedeflerini öne çıkarıyor.

Yüksek Disiplin Kurulu İçin 5 Aday

Yüksek Disiplin Kurulu için başvuruda bulunan beş isim ise şöyle:

Ezer Özsoy

Fatma Ekenoğlu

Halil Onbaşı

İlker Işınsu

Sibel Sorakın

Parti Meclisi İçin 128 Aday

CTP’nin 75 kişilik Parti Meclisi’ne girebilmek için 128 aday kıyasıya bir mücadele verecek.

Tam Aday Listesi: