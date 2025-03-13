CTP 29. Olağan Kurultay’a Hazır: Yeni Dönem İçin İlk Adım Atılıyor
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 6 Nisan 2025’te Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek 29. Olağan Kurultay için hazırlıklarını tamamladı. “Yeni bir Cumhurbaşkanı, yeni bir Hükümet” hedefiyle yola çıkan parti, kurultayda Cumhurbaşkanı adayını da açıklayacak.
13/03/2025
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 6 Nisan 2025’te Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek 29. Olağan Kurultay için hazırlıklarını tamamladı. “Yeni bir Cumhurbaşkanı, yeni bir Hükümet” hedefiyle yola çıkan parti, kurultayda Cumhurbaşkanı adayını da açıklayacak.
Genel Başkanlık İçin Tek Aday: Tufan Erhürman
Kurultayda Genel Başkanlık seçiminde tek aday Tufan Erhürman olurken, 75 kişilik Parti Meclisi’ne girmek için 128 aday yarışacak.
Saat 09.30’da başlayacak olan kurultayda, Genel Başkanlık, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yapılacak.
CTP, bu önemli süreci "Biz Varız, Çözüm Var" sloganıyla yürütüyor ve yeni dönemde ülkede çözüm ve değişim hedeflerini öne çıkarıyor.
Yüksek Disiplin Kurulu İçin 5 Aday
Yüksek Disiplin Kurulu için başvuruda bulunan beş isim ise şöyle:
Ezer Özsoy
Fatma Ekenoğlu
Halil Onbaşı
İlker Işınsu
Sibel Sorakın
Parti Meclisi İçin 128 Aday
CTP’nin 75 kişilik Parti Meclisi’ne girebilmek için 128 aday kıyasıya bir mücadele verecek.
Tam Aday Listesi:
-
Ahmet Güneş
-
Ahmet Latif
-
Akın Ataker
-
Akile Osum
-
Alev Şensoy
-
Ali Alp Kolozali
-
Ali Haydar Aşan
-
Ali Karvezirler
-
Alpay Çelebi
-
Armağan Candan
-
Asım Akansoy
-
Aslı Murat
-
Asya Küçüksu İlktaç
-
Ayşe Tuğ Kaya
-
Ayşe Yükselir (Korsan Ayşe)
-
Ayşen Çetinsoy
-
Başak Tümkan
-
Bengiz Eroğlu
-
Bengül Envergil
-
Bengül Gargınsu
-
Bilen Sayılı Bozkırlı
-
Biray Deliceırmak
-
Birikim Özgür
-
Burhan Eraslan
-
Cemal Mert
-
Cemil Sarıçizmeli
-
Cenk Paşa
-
Ceyhun Birinci
-
Cezar Ekinci
-
Çağlar Gulamkadir
-
Derviş Aygın
-
Devrim Barçın
-
Doğukan Akdeniz
-
Dünay Laçin Soyal
-
Düriye Koryürek
-
Eda Aşan
-
Emel Ulaş
-
Enç Yılmaz
-
Erdoğan Garip
-
Erdoğan Sorakın
-
Erkut Şahali
-
Erkut Vedat Öner
-
Eser Öktem
-
Eylem Afşaroğlu Beşok
-
Fazilet Özdenefe
-
Feriha Tel
-
Fide Kürşat
-
Fikret Civisilli
-
Fikri Irız
-
Fikri Toros
-
Filiz Besim
-
Gökhan Paşa
-
Gülden Karakaya
-
Haffe Işısal
-
Haldun Oktay
-
Halil Uskuri
-
Hamit Caner
-
Harika Kral
-
Harper Bahadi
-
Hasan Öztaş
-
Hasan Özüorçun
-
Hasret Destebanoğlu
-
Hazar Vahip
-
Hüda Avşaroğlu
-
Hülya Akbil
-
Hülya Devaşan
-
Hüseyin Gürşan
-
Hüseyin Kurd
-
Hüseyin Mülazim
-
Hüseyin Özel
-
Hüseyin Tekbıyık (Bahça)
-
İpek Akın
-
İsmail Hakkı Nurçin
-
Koral Aşam
-
Laden Serinsu Konuşur
-
Mahfuz Bulğan
-
Mahmut Kanber
-
Mehmet Ceylanlı
-
Mehmet Çağlar
-
Mehmet Kale Kişi
-
Mehmet Kim
-
Mehmet Nasiboğlu
-
Muhittin Tolga Özsağlam
-
Murat Şenkul
-
Mustafa Gürkan
-
Mustafa İlgen
-
Mustafa Sipahi
-
Mutlu Azgın
-
Münevver Ebedi Çakmak
-
Ongun Talat
-
Osman Bican
-
Osman Kırçiçek
-
Öykü Akcan
-
Recep Çiftgül
-
Reyhan Soyseven Uskuri
-
Sadık Bozkırlı
-
Salahi Şahiner
-
Salih Boran
-
Salih Kanal
-
Sami Özuslu
-
Serda Sıtkıoğulları Kim
-
Serkan Soyalan
-
Sevda İlgen
-
Sıla Usar İncirli
-
Sonay Demirpençe
-
Soydan Borakan
-
Suzan Kısaoğlu
-
Sühat Dürü
-
Süleyman Mert
-
Şifa Çolakoğlu
-
Teberrüken Uluçay
-
Tekin Söylemez
-
Tolga Ahmet Raşit
-
Tülay Sönmez
-
Uğur Özerginli
-
Ulaş Erzen
-
Umure Örs
-
Ürün Solyalı
-
Vechi Cezaroğlu
-
Veleddin Taşkent
-
Veli Ardıç
-
Yalçın Kömürcügil
-
Yaşar Aracı
-
Yaşar Aydın Karaca
-
Yüksel Çelebi
-
Zeka Fındık
-
Zeki Topçu
-
Zühre Civa