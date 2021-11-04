CTP, 4 bölgede daha belediye başkan adaylarını belirledi

CTP, Değirmenlik, Çatalköy, Büyükkonuk ve Akıncılar Belediye Başkan adaylarını belirledi

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04/11/2021
HK

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CTP, 4 bölgede daha belediye başkan adaylarını belirledi

Haber Kıbrıs- Özel

2022 yılında 26 Haziran’da gerçekleşmesi planlanan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde 7 bölgede adaylarını belirleyen Cumhuriyetçi Türk Partisi, 4 bölgede daha belediye başkan adayını belirledi.

CTP, Değirmenlik’te mevcut belediye başkanı Ali Karavezirler ile devam kararı alırken, Çatalköy’de Ceyhun Kırok, Akıncılar’da Gökhan Paşa ve Büyükkonuk’ta Yüksel Asım’ı aday gösterecek.

CTP daha önce Mağusa’da Dr. Süleyman Uluçay'ı, Dikmen’de Yüksel Çelebi’yi, Lefke’de Aziz Kaya'yı, Lapta’da Emre Efendi’yi, Esentepe’de İbrahim Beyazbayram'ı, Akdoğan’da Ahmet Latif'i ve Geçitkale’de Hasan Öztaş'ı aday göstereceğini duyurmuştu.

 

 

 

04/11/2021 13:33
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TAGS: CTP, belediye başkan adayları
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