CTP 49. kuruluş yıldönümünü kutlayacak
24/12/2019
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 49. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenliyor.
CTP’den verilen bilgiye göre, resepsiyon 27 Aralık Cuma akşamı saat 19.30’da Lefkoşa’da Hidden Garden’da yer alacak.
Açıklamada, “Kıbrıs Türk siyasi hareketinin ilk partisi, Kıbrıs demokrasisinin sigortası, barış mücadelesinin yılmaz savunucusu Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin 49. kuruluş yıl dönümü resepsiyonunda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız” denildi.