CTP 54’üncü yaşını kutladı

Kıbrıslı Türklerin ilerici partisi, adada federal çözümün öncü gücü Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), bu akşam Acapulco Hotel’de 54’üncü yaşını kutladı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen kuruluş yemeğinde partililer bir araya geldi.

54 yıldır barış, demokrasi ve irade mücadelesi veren CTP’nin kutlama yemeğinde Genel Başkan Tufan Erhürman ve Genel Sekreter Asım Akansoy, konuşma gerçekleştirdi. Gecede konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’nin 54 yıllık deneyimine işaret etti ve “CTP, dünyayla buluşturan, gençlerimizi dünyaya açan bir partidir. Hep öyleydi, hep öyle olacak” dedi. 2‘nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve eski başbakanlar Ferdi Sabit Soyer, Özkan Yorgancıoğlu, Ömer Kalyoncu ile milletvekilleri, belediye başkanları, eski genel sekreterler de geceye katılım gösterdi. Bazı Sivil toplum örgütleri ve sendika yetkililerin de katıldığı gecede tüm partililer özlem giderdi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın konuşması sırasında salon, “Birlik, Mücadele, Dayanışma” sloganlarıyla inledi.

Erhürman: CTP varsa çözüm vardır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, partisinin 54. yıl dönümü etkinliğinde yoldaşlarına seslendi. Erhürman, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, CTP'nin 54 yıl boyunca pes etmeden mücadele ettiğini belirtti. "Memleketin içinde çok sorun var, bölgede savaşlar var. Ama sorunlar var diye 54 yıldır yoldaşlarımız asla pes etmedi," diyen Erhürman, karanlık günlerde bile bedel ödemekten kaçınmadan CTP’lilerin mücadeleye devam ettiklerini söyledi. Tufan Erhürman, "Sorun var, ama biz de varız. Madem biz varız çözüm de var. İçeride de var, dışarıda da var" ifadeleriyle CTP'nin kararlılığını dile getirdi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Biz 54 yıllık deneyimle konuşuyoruz. Evet, bu halktan da bu ülkeden de çok şey olur. Çözüm de olur, refah da olur, eşitlik de olur. İrade buradadır, irade Kıbrıs Türk halkının iradesidir" dedi. Erhürman, CTP'nin bugüne kadar sayısız milletvekili, belediye başkanı, bakan ve başbakan çıkardığını hatırlatarak, "2025'te en kötü ihtimalle 2026'nın başında bu parti 6'ncı başbakanını, 2'nci cumhurbaşkanını çıkartacak" ifadelerini kullandı. "CTP, dünyayla buluşturan, gençlerimizi dünyaya açan bir partidir. Hep öyleydi, hep öyle olacak," diyen Erhürman, bu gece bir kez daha dayanışma sözü verdiklerini söyledi.

Akansoy: Emek ve federasyon mücadelesi büyüyecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, kuruluş yıldönümü yemeğinde yaptığı açılış konuşmasında, önümüzdeki süreçte mücadelenin artarak devam edeceğini vurguladı. Akansoy, 2024 yılının zorlu geçtiğine dikkat çekerek, CTP olarak hem mecliste hem de sokakta aktif bir rol oynadıklarını ifade etti. "Bu akşam, çok sevdiğimiz, sürekli beraber olduğumuz, zaman zaman uzak kalsak da her zaman özlediğimiz yoldaşlarla bir aradayız" diyen Akansoy, ocak ayı içinde hem kuzey hem de güneydeki siyasi partilerin ve büyükelçilerin katılacağı bir resepsiyon düzenlemeyi planladıklarını söyledi. Akansoy, 2024 yılının baskılar altında geçtiğini belirterek, "CTP olarak değişimin öncüsü olmaya devam edeceğiz. Bu yolu birlikte yüreyeceğiz, bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz” diye konuştu. 2025 yılında emek ve federasyon mücadelesini büyükteceklerini dile getiren Akansoy, "Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Var olan statükoyu kırana kadar CTP’liler gereken mücadeleyi verecek" dedi.