CTP, 7 bölgede belediye başkan adaylarını belirledi

CTP Parti Meclisi dün akşam toplanarak 7 bölgede belediye başkan adaylarını belirledi.

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28/09/2021

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CTP, 7 bölgede belediye başkan adaylarını belirledi

Haber Kıbrıs Özel

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 2022 yılında Haziran ayında gerçekleşmesi planlanan "Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde" göstereceği belediye başkan adaylarını belirlemeye başladı.

Parti Meclisi (PM) dün akşam toplanarak, 7 bölgede aday göstereceği belediye başkan adaylarını onayladı.

Mevcut belediye başkanlarıyla devam edilecek

CTP, Akdoğan’da mevcut belediye başkanı Ahmet Latif’i, Dikmen’de mevcut belediye başkanı Yüksel Çelebi’yi, Geçitkale’de mevcut belediye başkanı Hasan Öztaş’ı ve Lefke’de ise mevcut başkan Aziz Kaya’yı belediye başkan adayı gösterme kararı aldı.

Mağusa'da Süleyman Uluçay aday gösterilecek

Belediye başkanluğı için ayrıca Mağusa'da Dr Süleyman Uluçay, Esentepe’de İbrahim Beyazbayram ve Lapta’da Lapta Belediyesi Meclis Üyesi Emre Efendi aday gösterilecek.

28/09/2021 13:26
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TAGS: CTP, belediye başkan adayları
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