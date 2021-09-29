CTP aday tanıtımına Mağusa’dan başlayacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 2022 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik adayların tanıtımına başlıyor. İlk aday tanıtım etkinliği, 4 Ekim Pazartesi günü saat 19.30’da Mağusa Belediyesi için gerçekleştirilecek. CTP, Mağusa Belediye Başkanlığı için aday göstereceği Dr. Süleyman Uluçay'ı tanıtacak.

Uluçay: Daha iyi bir noktaya getirmek için çalışacağım

Dr Süleyman Uluçay adaylık başvurusunun onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Sağlık alanında edindiğim tecrübeyi kamusal alana da yaymak istiyorum. Belediyecilik siyaset alanı değil hizmet alanıdır. Halka verilen hizmetin devamını sağlamak ve daha iyi bir noktaya getirmek için çalışacağım” ifadelerini kullandı.

7 aday oy birliğiyle onaylandı

Parti meclisinde önceki gün Mağusa Belediye Başkanlığı için Dr. Süleyman Uluçay, Akdoğan Belediye Başkanlığı için Ahmet Latif, Geçitkale Belediye Başkanlığı için Hasan Öztaş, Dikmen Belediye Başkanlığı için Yüksel Çelebi, Lapta Belediye Başkanlığı için Emre Efendi, Esentepe Belediye Başkanlığı için İbrahim Beyazbayram ve Lefke Belediye Başkanlığı için de Aziz Kaya’nın adaylıkları oy birliğiyle onaylandı.

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29/09/2021 10:09