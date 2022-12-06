CTP adayı Şenkul Girne Belediyesini ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, Girne Belediyesi’ni ziyaret etti.

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06/12/2022

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CTP adayı Şenkul Girne Belediyesini ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, Girne Belediyesi’ni ziyaret etti.

Şenkul basın ofisinden gönderildiği şekliyle haber aşağıdadır:

"Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, resmi propagandanın ilk gününde Girne Belediyesi’ni ziyaret etti. Murat Şenkul’a CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Girne İlçe yetkilileri ve bazı milletvekilleri de eşlik etti. Girne Belediyesi emekçileriyle sohbet etme fırsatı yakalayan CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, “Girne’nin değişimi ve gelişimi için tam zamanı şimdi” ifadelerini kullandı"

06/12/2022 13:50
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TAGS: murat şenkul
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