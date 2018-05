CTP adaylarını Girne'de tanıttı

4 Haziran yerel seçimlerine yönelik aday tanıtım şölenlerine dün akşam Girne’de devam etti.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Dome Otel’de gerçekleştirilen etkinlikte Girne’ye bağlı belediyelerin başkan adayları ve belediye meclis üyesi adayları tanıtıldı.

Etkinliğe 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, eski başbakanlar Ferdi Sabit Soyer ve Ömer Kalyoncu ile bakanlar ve milletvekilleri de katıldı. Gecede Niyal Öztürk ve orkestrası sahne aldı.

ERHÜRMAN: “GÖRÜYORUM Kİ SEÇİM BURADA BİTTİ”

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman CTP’li başkanların yönettiği belediyelerin sürdürülebilir bir yönetime kavuştuğunu, mali disiplinin kontrol altına alındığını ve insan odaklı hizmet verildiğini kaydetti.

Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Görüyorum ki seçim bu akşam burada bitti. Biz seçimi kazandık ama sadece bu seçimi değil geleceği de kazandık. Bu çok önemlidir. Birol Karaman eğitimiyle, yaşamıyla mücadelesiyle, gençliğiyle, dinamizmiyle, kararlılığıyla bir şeyin sembolüdür. Birol Karaman, ‘Girne’nin talihi bu değil, Girne’nin umudu vardır ve bu umut benim’ demenin sembolüdür. Yüksel Çelebi arkadaşımı ise geleceğe dönük anlatmaya gerek yok. İkisi de aynı şeyi temsil ediyor. Bir kere 12 yıl önceki Dikmen’i hatırlayın, bir de mesela 10 yıl önceki Girne’yi hatırlayın. Dikmen küçücük bir köydü. Yüksel Çelebi geldi ve 12 yılda o köyden kent yarattı. Fark gönüldedir, akıldadır. Fark vizyonunuzun olup olmadığındadır. Vizyonunuz varsa Dikmen’den kent yaratırsınız, yoksa da Girne bu hale gelir. Bu 27 günde Girne için Birol Karaman’ın arkasında hep beraber kenetleneceğiz ve genç, dinamik, konusunda uzman, aklı fikri Girne’de olan arkadaşımızı Girne’nin başına getireceğiz. Girne’nin Birol Karaman’a ve onun arkasında birleşen bir ekibe ihtiyacı var. Girne’ye hep birlikte bu şansı tanıyacağız”.

ÇELEBİ: “KÖYLÜMÜZ KÖYÜNDE KENTLİ GİBİ YAŞAYACAK”

Dikmen Belediye Başkanı ve Başkan adayı Yüksel Çelebi, göreve geldiği 12 yıl önce nasıl bir Dikmen bulduğunu ve ekibiyle birlikte nasıl bir Dikmen yarattıklarını anlattı.

Çelebi, “2006 yılını hepimiz hatırlıyoruz. Bir oyla kazandığımız efsane seçim var ya, işte 12 yıl önce bu şekilde yürüyüşümüz başladı. 12 yıldır bölge halkına götürdüğümüz hizmetlerle Dikmen’de partimizi gururla temsil ettik. Çalmadan, çırpmadan, mali disiplin içinde tüm bölgeye kaliteli ve kesintisiz hizmet götürdük” dedi.

Çelebi, Dikmen’in bir zamanlar çöplüğüyle anıldığını ancak şimdi çevre temizliği dendiğinde akla Dikmen Belediyesi’nin geldiğini belirtti.

Türkiye’den gelen suyun bölgeye henüz ulaşmadığını ancak Dikmen’de 24 saatte su temin ettiklerini kaydeden Çelebi, “Biz yemin ettik köylümüzü köyünde kentli gibi yaşatacağız. Sözümüz söz… Dediler ki bana ceketini assan kazanırsın. Biz sadece seçim dönemi değil 12 yıldır aralıksız çalışıyoruz. Seçimi bizim ceketimiz değil yaptığımız icraatlar kazanacak. Seçimi CTP kazanacak, hizmet kazanacak. Alnımız açık, başımız dik yeni dönemde yeni projelerle halkımıza hizmet edeceğiz” dedi.





KARAMAN: “YASALAR KADAR ETİK DEĞERLER DE BENİM İÇİN ÖNEMLİ”

CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ‘Girne bitti’ diyenlere inat, umudu yeşertmek için aday olduğunu belirtti.

“Geçmişte söyleyecek sözümüz vardı, şimdi değiştirecek gücümüz var, yollara düştük geliyoruz” diyen Karaman, bu yolda her geçen gün büyüyüp çoğaldıklarını kaydetti.

Kimseyi suçlamadan, ötekileştirmeden sadece Girne için yapacaklarını anlattığını belirten Karaman, “Biz konuşmasak da Girneliler ‘dediğim dedik, çaldığım düdük’ diyenlerin kenti ne duruma getirdiğini çok iyi biliyor. ‘İlk 98 günde bozuk yol ve kaldırım kalmayacak’ sözünü verip sözlerini tutmayanları çok iyi tanıyor” dedi.

“Turizmin başkenti Kıbrıs’ın incisi” olarak anılan Girne’nin, mutluluğun da başkenti olacağını sözlerine ekleyen Karaman, “ Ben bilirimci anlayışların, verdiği sözleri tutmayanların miras bıraktığı kentin durumunun içler acısı” şeklinde konuştu

Karaman şöyle devam etti:

“Bugün altı kent belediyesi içinde insanların en mutsuz olduğu kent Girne. Bu yüzden Girneliler yeni bir anlayış istiyor ve ‘yeni bir Girne’ projemize omuz veriyor. Biz göz bebeğimiz olan bu kenti 24 Haziran’da geri kazanacağız. Bilgimizle, tecrübemizle, Girne sevdalısı ekibimizle ve çağdaş projelerimizle insanların huzurla yaşadığı bir kent haline getireceğiz. Günlerdir Girnelilerle buluşuyoruz, yeni Girne’nin yol haritasında daha fazla demokrasi, daha fazla katılımcılık olduğunu, daha şeffaf, daha hesap verebilir bir anlayışla yönetileceğini anlatıyoruz.

Hayat kalitemizi düşüren trafik sorununu çözeceğimizi, ilk aşkımız limanın bugünkü durumunu hak etmediğimizi, ilk sevgilimiz Girne Kalesi’ni üzerinde otların bitmesini kabul etmediğimizi, kordon boyundan başlayıp antik limana, oradan kale arkasına sonra Deniz Şehitliği’ne ulaşan yeni ve tertemiz bir sahil şeridini Girne’ye kazandıracağımızı anlatıyoruz.

Limanın arka sokaklarının hepimiz için önemli bir turizm potansiyeli olduğunu, buraya hak ettiği özgün bir doku kazandıracağımızı, aslında bunu yaparak hep birlikte kazanacağımızı anlatıyoruz.

Vergisini ödeyen Girnelinin belediyeye gittiğinde hak ettiği hizmeti alacağını, bunun için kurumsallaşma çalışmalarımızın hazır olduğunu, öngördüğümüz yeni şubelerin neler olduğunu anlatıyoruz. Ramadan Cemil Meydanı’nı gençlerin meydanı yapacağımızı, mevcut belediye binasını gençlere devredeceğimizi söylüyoruz. Müzeleriyle, yürüyüş yollarıyla, bisiklet yolarıyla, sivil toplum sitesiyle ‘Yeni Bir Girne’ kuracağımızı anlatıyoruz. Girne’nin sorunlarını aşmak için çok iyi bir hazırlık yaptık. Biz dersimiz iyi çalıştık. Çok kaliteli bir teknik ekip kurduk. 24 Haziran’a kadar her gün her saat sokakta olacağız; Girnelileri kucaklayacağız. Gözlerinin içine bakıp destek isteyeceğiz. Eski zihniyetin sahipleri bize kızacak, bize öfkelenecekler. Ancak tümünü gülümseyerek karşılayacağız. Biz sadece Girne için yapacaklarımızı anlatacağız. Hem CTP’lilere hem de Girne’de yaşayan herkese açık taahhüdümdür: En az yasalar kadar etik değerler de benim için önemli olacak ve görev süremin sonuna kadar bu değerler her zaman yolumu aydınlatacak. Yılmadan, yorulmadan çalışacağız. 25 Haziran sabahı hep birlikte umut dolu bir Girne’ye uyanacağız. Ve Girne’mizi Kıbrıs’ın incisi yapacağız. Yaşasın birliğimiz, yaşasın mücadelemiz, yaşasın Yeni Girne Projemiz”.