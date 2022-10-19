CTP Akçay Ocak Kongresi yapıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi Akçay Ocak Kongresi yapıldı.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, açılış, genel görüşme, ocak yönetiminin seçilmesi, dilek ve temenniler gündemiyle toplanan kongrede görev dağılımı da yapıldı.

CTP Akçay Ocak Örgütü yönetimi şu isimlerden oluştu:

“Ocak Başkanı: Hasan Çuvalcıoğlu. Sekreter: Özel Özbarışçı. Veznedar: Ahmet Baflı. Faal Üyeler: İsmail Karabenli, Selim Özkızan, Ümit Seheroğlu, Hüseyin Özkızan, Ramazan Sönmez, Sertaç Yorgancı, İbrahim Özbek. Kadın Örgütü Temsilcisi: Zalihe Karabenli.”

Kongreye, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican ve ilçe yöneticileri katıldı.

CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican burada yaptığı konuşmada, “Güzelyurt’a bağlı köyleri yok saymanın kabul edilemez” olduğunu kaydetti, yıllardır Akçay ve diğer köylere yatırım yapılmadığını savundu.

Akçay Ocak Örgütü'nde bugüne kadar görev alan herkese teşekkür eden ve yeni yönetime başarılar dileyen Bican, Akçay'da kaldırım sorununun yıllardır çözülmediğine işaret etti, ayrıca köyde asfalt sorununun olduğunu ve köy yollarının düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Köyün içerisindeki birçok yolun yağmur yağdığında kullanılamadığını ifade eden Bican, ivedilikle yağmur drenaj hattı oluşturulması gerektiğini dile getirdi. Bican ayrıca köy halkının bahçelere ulaşmakta zorluk yaşadığını ve bu konuda da adım atılması gerektiğini kaydetti. Köydeki ağıllar sorununa da hayvancılar ve bölge halkıyla birlikte bir çözüm getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Bican, muhtarlarla istişare halinde, muhtarlara önem vererek köylerdeki yatırımların hemen başlaması gerektiğini dile getirdi.

-Gulamkadir: “Köylerimize sahip çıkalım”

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir de, Akçay'da bugüne kadar görev alan kişilere teşekkür etti ve yeni seçilen yönetimi kutladı. Bölgeyi yeniden kalkındırmak için yeni vizyon ve projelerle göreve talip olduklarını dile getiren Gulamkadir, “Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Akçay'ın sorunlarının yıllardır devam ettiğini savunan Gulamkadir, köy halkının ve muhtarların sorunlarının defalarca dile getirilmesine rağmen çözüm bulunamadığını öne sürdü. Gulamkadir, bu bağlamda göreve talip olan Osman Bican ve ekibine güven duyduğunu ekledi.

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19/10/2022 17:39