CTP Alsancak Ocak Örgütü, Alsancak yolu için eylem düzenliyor

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21/08/2023

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CTP Alsancak Ocak Örgütü, Alsancak yolu için eylem düzenliyor

 CTP Alsancak Ocak Örgütü, "Alsancak ana yolunun tamamlanmaması ve yoldaki aksaklıklar" nedeniyle eylem düzenliyor.

25 Ağustos Cuma günü saat 18.15’te yapılacak eylem için toplanma yerinin, St. Tropez Restoran bölgesindeki inşaat halindeki çember olacağı duyuruldu.

Yolun, güvenlik önlemleri tamamlanmadan açılması yüzünden yaşanan sıkıntılara işaret eden CTP Alsancak Ocak Örgütü, eyleme tüm halkın ve bu yolu kullanan herkesin katılması çağrısında bulundu.

21/08/2023 13:58
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TAGS: haber, kıbrıs, CTP Alsancak Ocak Örgütü, Alsancak
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