CTP, Alsancak ve Lapta esnafını ziyaret etti

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10/02/2024

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CTP, Alsancak ve Lapta esnafını ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, geçtiğimiz gün Alsancak ve Lapta bölgelerini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi, sorunları dinledi. Heyette Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, milletvekilleri, MYK Üyeleri ve Girne İlçe Yöneticileri yer aldı. Bölge esnafını gezen CTP heyeti ayrıca, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’nin şubelerini de ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi.

10/02/2024 17:37
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TAGS: CTP, Alsancak
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