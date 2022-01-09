CTP 'Barış Ateşi' etkinliği yapıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkını yoksulluğa sürükleyenlerin gideceğini, federasyonu, barışı ve yoksulluktan kurtulmayı isteyenlerin iktidara geleceğini belirtti.

“Buraya kadar” diyen Erhürman, halkı umutsuzluğa sürükleyenlerin 15 günleri kaldığını savundu.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman, CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Barış Ateşi” etkinliğinde konuştu.

Girne Barış Parkı olarak da bilinen Sevim Ebeoğlu Parkı’nda düzenlenen etkinliğe milletvekili adayları da katıldı. Etkinlikte Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi ile CTP Girne Gençlik Örgütü Başkanı Mustafa Sipahi de konuşma yaptı.

ERHÜRMAN: “CTP GENÇLERİN PARTİSİDİR”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman etkinlikte yaptığı konuşmada, CTP’nin, gençlerin partisi olduğunun kaydetti.

“Buraya kadar” diyen Erhürman, “Şimdi onlar gidiyor. Barışı isteyenler, federasyonu isteyenler, yoksulluktan kurtulacağız diyenler, kendi ayaklarımız üzerinde duracağız diyenler geliyor, CTP geliyor” şeklinde konuştu.

Yüzlerdeki yorgunluğu, sırtlardaki yükü de artık atmanın zamanı geldiğini ifade eden Erhürman, büyük ortağının Kıbrıs Türk halkı olduğu hükümeti, CTP’nin kurmaya geleceğini belirtti.

Pandemi ve ekonomik krize, beceriksizlik, basiretsizlik ve gailesizliğin eklendiğini savunan Erhürman, bu etkenlerle, Kıbrıs Türk halkının yüzündeki gülümsemenin durduğunu ama 15 gün kaldığını, 15 gün sonra gülümsemelerin yeniden başlayacağını belirtti.

“Gülmek bu halk gülünce gülmektir” diyen Erhürman, “Barış için, federasyon için, kendi ayaklarımız üzerinde durmak için geliyoruz” ifadelerini kullandı.

KİŞİ: “BU ÜLKENİN KADERİNİ 23 OCAK’TA DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi de, CTP’nin ayak seslerinin duyulmaya başlandığını söyledi.

Barış Ateşi’nin kendileri açısından büyük anlam taşıdığını ifade eden Kişi, “Bu ateşi biz 2002’de, 2003’te soğuk gecelerde, zor zamanlarda yaktık. Hayal kırıklığına uğradık yine yaktık. İçimizdeki ateş, çözüm inancımız hiç bitmeyecek. Mücadelemiz sürecek” diye konuştu.

23 Ocak’taki seçimin çok kritik bir dönemeç olduğunu kaydeden Kişi, CTP’nin birinci parti geleceğini ve ülkenin kaderini değiştireceğini belirtti. Son güne kadar çalışacaklarını ifade eden Kişi, Girne Barış Parkı’nda bu atmosferi yaratan Girne Gençlik Örgütü üyelerine teşekkür etti.

SİPAHİ: “ONLARA O SARAYI YAPTIRTMAYACAĞIZ”

CTP Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanı Mustafa Sipahi de, insanların silahsız kuvvetleri de olduğunu, o kuvvetlerin de “Barış Ateşi” etkinliğinde toplandığını kaydetti.

Geçen yıl bu dönemlerde elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Girne Gençlik Örgütü üyelerinden Kenan Kurtdemir’e bu geceyi adadığını ifade eden Sipahi, sahnede duygu dolu anlar yaşadı.

23 Ocak’taki seçimlerin çok büyük riskler barındırdığını kaydeden Sipahi, hem CTP’ye hem de yurtseverlere büyük görev düştüğünü, büyük direnişler görerek bu noktalara geldiklerini belirtti.

Sipahi konuşmasını, “Onlara o sarayı yaptırmayacağız” diyerek, tamamladı.

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09/01/2022 11:14