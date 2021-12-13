CTP, bazı işletmeleri ve Özgür İş İnsanları Derneği’ni ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa’daki bazı işletmeler ile Özgür İş İnsanları Derneği’ni ziyaret etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman’a, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Rıfat Arşehit ve eski Lefkoşa Türk Belediyesi başkanları Kutlay Erk ile Kadri Fellahoğlu eşlik etti.

Ziyaretlerde konuşan Erhürman, ülkede “Türkiye’den para koparmak” üzerine bir ekonomi kurulamayacağını ifade ederek, Türkiye’den kaynak akışının olmadığına dikkat çekti, seçimlerdeki temel meselenin “ekonomi” olduğuna vurgu yaptı.

Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının “uçurumun kenarına kadar geldiğini” ifade ederek, doğru müdahalenin zamanında yapılmaması durumunda uçurumdan aşağıya doğru ekonomik olarak yuvarlanılacağını belirtti, Kıbrıs Türk halkının varoluşu açısından, ekonominin toparlanmasının yaşamsal bir önemde olduğunun altını çizdi.

Tufan Erhürman, 4’lü hükümet döneminde enflasyonun yüzde 29, sterlinin TL karşısındaki kazancının ise yüzde 32 olduğunu hatırlatarak, söz konusu dönemde çalışana hayat pahalılığını yüzde 34 oranında verdiklerini kaydetti.

Asgari ücretteki artışın ise 15 ayda yüzde 45 olduğunu ifade eden Erhürman, şöyle devam etti:

“Gümrük vergilerinden, KDV’den, fiyat istikrar fonundan vazgeçmiştik. Aldıklarımızı kıstık, verdiklerimizi artırdık. Elektrikte zam yapılması gerekiyordu, yapmadık ama yükü de KIB-TEK’e bırakmadık. 334 milyon TL tutan GKK maaşlarını tarihte ilk defa biz ödedik. 54 milyon artıyla da bütçeyi kapattık.

Bir hafta önce ise Meclis’e yeni bir tasarı getirdiler. Vergileri yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarma tasarısı. Bu zihniyetin ekonomiye yaklaşımı piyasaya parayı pompalamak değil, parayı piyasadan çekmek ve Maliye’de toplamaktır.”

UBP hükümetleri döneminde hayat pahalılığının dondurulmaya çalışıldığına da dikkat çeken Erhürman, dava açtıklarını ve bunu engellediklerini dile getirdi. Erhürman, güçlü bir maliyenin ancak güçlü bir ekonomiyle, güçlü bir piyasayla olabileceğine işaret etti.

“TÜRKİYE’DEN KAYNAK AKIŞI YOK”

Türkiye’den kaynak akışının olmadığını belirten Erhürman, “Türkiye’den para aktarımı yüzde 29’da kaldı” dedi. Sağlıktaki sıkıntıların da devam ettiğine işaret eden Erhürman, ülkede yapılacak çok iş olduğunu ifade etti.

“TÜKETİM BACAĞINDA ZATEN DÖVİZE GEÇİLDİ”

Tüketim bacağında zaten dövize geçildiğine dikkat çeken Erhürman, “Benim derdim gelir bacağında döviz üzerinden insanımı korumak. Bu maliyeye yük bindirecek mi? Evet ama hayat pahalılığı bindirmiyor mu zaten?” diye sordu.

Erhürman, Türkiye’den para koparmak üzerine bir ekonomi kurulamayacağını vurgulayarak, “Türkiye ile karşılıklı sevgi saygı ekseninde yatırım için kaynak alınır” dedi.

Bu habere tepkiniz:



13/12/2021 19:15