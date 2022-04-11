CTP belediye reformuna ilişkin çalıştay düzenleyecek
11/04/2022
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ‘belediye reformuna’ ilişkin bugün çalıştay düzenleyecek.
Çalıştay Naci Talat Vakfı’nda saat 14.00’te başlayıp saat 17.00’ye kadar devam edecek.
Çalıştaya, CTP Milletvekillerin yanı sıra parti MYK üyeleri, ekonomi ve planlama uzmanları, şehir plancıları, sendika temsilcileri, belediyeleri temsilen Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ve parti yerel yönetimler sekreteri katılacak.
Çalıştayda 8 konuşmacı olacak. Çalışma sonrasında, uzmanların katılımı ile ortaya konulacak vizyon rapora dönüştürülecek.
Söz konusu rapor, parti organları tarafından değerlendirildikten sonra parti politika belgesi olarak kullanılacak.