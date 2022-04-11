CTP belediye reformuna ilişkin çalıştay düzenleyecek

ads ads ads ads
11/04/2022

ads
ads
ads
CTP belediye reformuna ilişkin çalıştay düzenleyecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ‘belediye reformuna’ ilişkin bugün çalıştay düzenleyecek.

Çalıştay Naci Talat Vakfı’nda saat 14.00’te başlayıp saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Çalıştaya, CTP Milletvekillerin yanı sıra parti MYK üyeleri, ekonomi ve planlama uzmanları, şehir plancıları, sendika temsilcileri, belediyeleri temsilen Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ve parti yerel yönetimler sekreteri katılacak.

Çalıştayda 8 konuşmacı olacak. Çalışma sonrasında, uzmanların katılımı ile ortaya konulacak vizyon rapora dönüştürülecek.

Söz konusu rapor, parti organları tarafından değerlendirildikten sonra parti politika belgesi olarak kullanılacak.

 

11/04/2022 12:41
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.