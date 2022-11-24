CTP Beyarmudu adayı Tuver Köprü ve İncirli’yi ziyaret etti

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24/11/2022

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CTP Beyarmudu adayı Tuver Köprü ve İncirli’yi ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Beyarmudu Belediyesi Başkanlığı için aday gösterdiği  Sadık Tuver, Köprü ve İncirli’yi ziyaret etti.

CTP’ye göre, bölge insanıyla yaptığı görüşmelerde Sadık Tuver, tarım ve hayvancılığın bölge için önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirtti. Tuver, üreticinin ayakta durabilmesinin ancak ve ancak kooperatifleşmeyle mümkün olabileceğini, bu konuda planladıkları çalışmaları bulunduğunu ifade etti.

Tuver, iş alanı, sportif, kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetler için imkan yaratmanın önceliği olduğunu da belirtti.

24/11/2022 16:42
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TAGS: Sadık Tuver, Köprü, İncirli, CTP, Beyarmudu, aday,
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