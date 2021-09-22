CTP: BRTK tüm halkındır, tüm halkın emeğidir, değeridir ve sesidir!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’na (BRTK), Ulusal Birlik Partisi tarafından atanan Yönetim Kurulu Başkanı tarafından el konulduğunu ileri sürerek, “BRT tüm halkındır, tüm halkın emeğidir, değeridir ve sesidir” dedi.

CTP yaptığı yazılı açıklamada, hükümet ortaklarını, “ülkenin tüm kurumlarını birer birer çökertmek ve geride tam bir enkaz bırakmak için adeta birbiriyle yarışmakla” suçlayarak, onları uyardı; “Bu memleketi sizin iktidar hırslarınıza, kurultay hesaplarınıza, partizan ve baskıcı tavırlarınıza feda etmeyeceğiz. Ülkemize ve kurumlarımıza sahip çıkacağız” dedi.

“Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda tek seslilik isteyenler, çirkin üslupları, baskıcı ve anti-demokratik tavırları, çatışmacı ve saldırgan yüzleriyle yeniden ortaya çıkmıştır“ ifadelerini kullanan CTP, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun yeni yayın dönemi planlaması içerisinde kimi programların yayından kaldırıldığının gözlemlendiğini, daha üzücü olanın ise, yönetim kurulu başkanının “saldırgan tavrı ve kamusal sorumluluğa yakışmayan sözleri” olduğunu savundu.

CTP, “Yönetim Kurulu Başkanının bu ülkenin gazetecilerine yönelik kullandığı dil utanç vericidir” dedi.

“BRTK Yasası’nı çiğnemek pahasına Ulusal Birlik Partisi yönetiminde aktif görevde bulunan bir kişinin aynı zamanda kurumun yönetim kurulu başkanlığını da üstlenmesinin, Azınlık Hükümeti’nin onlarca hukuksuzluğundan da biri olduğunu” savunan CTP, halkın bölünmeye, parçalanmaya, susturulmaya ve itilmeye değil; dayanışmaya ve bütünleşmeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

CTP hükümeti “gasp ettikleri iradeyi iadeye” çağırdı.

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22/09/2021 16:22