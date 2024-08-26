CTP bu akşam Güzelyurt’ta güvenli yollar için fenerli eylem düzenleyecek

ads ads ads ads
26/08/2024

ads
CTP bu akşam Güzelyurt’ta güvenli yollar için fenerli eylem düzenleyecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi, bugün saat 19.30’da güvenli yollar için Güzelyurt çevre yolunda fenerli eylem düzenleyecek.

Partiden yapılan açıklamada, Güzelyurt ve çevresindeki halkın, özellikle öğrenciler ve göçmen işçilerin, karanlık ve kaldırımsız yollarda yürümek zorunda kaldığı, bu durumun, can güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Hem güvenli bir yaşam alanı oluşturmak hem de yetkililere sesimizi duyurmak için hep birlikte harekete geçiyoruz” denildi.

26/08/2024 15:31
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.