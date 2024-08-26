CTP bu akşam Güzelyurt’ta güvenli yollar için fenerli eylem düzenleyecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi, bugün saat 19.30’da güvenli yollar için Güzelyurt çevre yolunda fenerli eylem düzenleyecek.

Partiden yapılan açıklamada, Güzelyurt ve çevresindeki halkın, özellikle öğrenciler ve göçmen işçilerin, karanlık ve kaldırımsız yollarda yürümek zorunda kaldığı, bu durumun, can güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Hem güvenli bir yaşam alanı oluşturmak hem de yetkililere sesimizi duyurmak için hep birlikte harekete geçiyoruz” denildi.