CTP, Çatalköy Belediye Başkanlığı için başvuru kabul ediyor

2022 yılında 26 Haziran’da gerçekleşmesi planlanan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde 7 bölgede adaylarını belirleyen Cumhuriyetçi Türk Partisi, Çatalköy’de adaylık başvurusu başlattı.

CTP’den elde edilen bilgiye göre başvuru yapmak isteyenler, 3 Kasım 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar müracaat yapabilecek.

6 belediyenin bulunduğu Girne İlçesi'nde Esentepe’de İbrahim Beyazbayram, Lapta’da Lapta Belediyesi Meclis Üyesi Emre Efendi ve Dikmen’de Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin adaylıkları parti meclisi tarafından onaylandı.

CTP ayrıca, Mağusa Belediye Başkanlığı için Dr. Süleyman Uluçay'ı, Akdoğan Belediye Başkanlığı için Ahmet Latif'i, Geçitkale Belediye Başkanlığı için Hasan Öztaş'ı ve Lefke Belediye Başkanlığı için Aziz Kaya'yı aday gösterecek.

Girne İlçesinde Alsancak ve Girne Belediyeleri için adaylık başvurularının önümüzdeki günlerde başlatılması bekleniyor.

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01/11/2021 14:12