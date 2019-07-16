CTP: Çatışmadan iki toplum ve tüm taraflar zararlı çıkacak

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum tarafına ilettiği önerilerin reddedilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Doğu Akdeniz’de doğal gaz araştırmaları nedeniyle yaşanan gerginliğin tırmanmaya devam ettiği belirtilerek, yaşanacak olası bir çatışmadan başta Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar olmak üzere bölgedeki bütün tarafların zarar göreceği kaydedildi.

Kıbrıs sorununun artık Avrupa Birliği’nin de sorunu olduğu gerçeğinden hareketle AB’nin, Kıbrıslı Türklerin de hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşım sergilemesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, Kıbrıs Türk tarafınca yapılan detaylandırılmış ortak komite önerisinin, Kıbrıs sorununun çözümsüz kaldığı koşullarda doğal gaza ilişkin konuların gerginliğe neden olmadan aşılması için bir zemin yaratmaya yönelik olduğunu vurgulandı.

CTP açıklamasında şöyle denildi:

“Önerinin Kıbrıs Rum tarafınca reddedilme gerekçesi olarak ortaya konulan çözüm çabalarının odak noktasından sapmasına neden olacağı argümanı samimi bir argüman değildir. Çözüm sürecine odaklanılması isteniyorsa doğal gaz çalışmalarına son verilmesi ve BM Genel Sekreteri’nin çağrısına kulak verilerek çözüm odaklı ve ucu açık olmayan müzakere sürecine dönülmesine zemin hazırlanması gerekmektedir. Bu yapılırken siyasi eşitliğin ve etkin katılımın hiçbir şekilde sorgulanmadığı bir anlayışın öne çıkması olmazsa olmazdır. Bilinmelidir ki, Kıbrıs sorunu çözümsüz kaldığı sürece doğal kaynaklar hiçbir tarafça etkin bir şekilde değerlendirilemeyecek ve bir gerginlik vesilesi olarak durmaya devam edecektir. Tarafların bu dönemde diyalog içinde hareket ederek, tansiyonu düşürmek ve konuyu ortak bir formülle ele almak için birlikte çaba göstermesi elzemdir.”

BRTK