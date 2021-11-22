CTP, CHP heyetini kabul etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, bir takım temaslarda bulunmak için Kıbrıs’a gelen CHP’li belediye başkanlarından oluşan bir heyeti kabul etti. Meclis Mavi Salon’da gerçekleştirilen toplantıda Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri Fikri Toros, Asım Akansoy, Fazilet Özdenefe ve Sıla Usar İncirli yer aldı. Büyükşehir Belediye Başkanlarının yer aldığı CHP heyetinin başkanlığı ise Ordu Milletvekili ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yaptı. Görüşmede Erhürman ve Torun, heyetler adına konuşma yaptı.

ERHÜRMAN: İKİ ÜLKE BELEDİYELERİ ARASINDAKİ TEMAS ÖNEMLİ

CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının adada yaptıkları temasların son derece önemli olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Genel Başkan Tufan Erhürman, merkezi idarede çok ciddi istikrarsızlık yaşandığını, bundan dolayı buradaki belediyelerin ekstra efor sarf etmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Kıbrıs Türk halkını Türkiye nezdinde yeniden tanıtmaya ve anlatmaya ihtiyaç olduğunu dile getiren Erhürman, burasının bir turizm ve yükseköğrenim ülkesi olduğunu, tarımsal sanayi ülkesi haline gelmesini de arzu ettiklerini söyledi. Kıbrıs’la ilgili bazı diziler çekildiğini ancak bu dizilerin Kıbrıs Türk halkını doğru anlatamadığını belirten Erhürman, belediyeler arası işbirliğinin iki halkın birbirini yeniden tanıması açısından son derece önemli olacağını kaydetti.

“FEDERAL ÇÖZÜMDEN UZAKLAŞMAK BİZİ DÜNYADA YALNIZLAŞTIRIYOR”

Kıbrıs Sorununa da değinen Erhürman, CTP’nin 51 yıldır iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı federal çözümü desteklediğini ancak halen bu çözüme ulaşılamadığını söyledi. Bu durumun Kıbrıslı Türkleri dünyadan daha da soyutladığına dikkat çeken Erhürman, “Zeminin de kayıyor olması dış dünyayla kurabildiğimiz ekonomik ve diğer ilişkiler açısından da bizi sıkıntıya sokmaya başladı. Dolayısı ile kurabileceğimiz işbirlikleri bizim için son derece önemli olacak” dedi.

TORUN: TECRÜBELERİMİZİ AKTARMAK İSTİYORUZ

CHP’li büyükşehir belediye başkanları heyetine başkanlık eden Ordu Milletvekili ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da, Türkiye’de 2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerle birlikte ülke nüfusunun yüzde 51’inin CHP’li belediyeler tarafından yönetildiğini söyledi. Amaçlarının iki ülke belediyeleri arasında işbirliği artırmak ve tecrübelerini buradaki yerel yönetimlerle paylaşmak olduğunu ifade eden Torun, sorunları çözülmüş bir Kıbrıs Türk halkı için gerekeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

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22/11/2021 18:36