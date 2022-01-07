CTP: CTP döneminde belediyelerin katkı payı sorunu çözülecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), belediyelere aktarılacak olan devlet katkısının, kamu çalışanlarının, kamu ile sigorta emeklilerinin sosyal yardım alanların, belediye çalışanlarının ve diğer kurum çalışanlarının maaşlarına konsolide edilecek yüzde 37,26’lık oranın oldukça gerisinde olduğunu belirterek, CTP iktidarında bu sorunun çözüleceği kaydetti.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Belediyelere ayrılan devlet katkısı mahalli gelir öngörülerine göre hesaplandığı belirtilerek, “2021 yılı bütçesi hazırlanırken mahalli gelir artışı bir önceki yıla göre yüzde 0,53 oranında artırılmış olup belediyelere bu oran üzerinden devlet katkısı yapılmıştır. Halbuki belediyelerimizin çalışan maaşları dahil diğer giderleri de yüzde 21’in üzerinde artmış olup bu durum belediyelerimizi zora sokmuştur” denildi.

2022 yılında belediyeleri daha zorlu bir sürecin beklediğinin vurgulandığı açıklamada, 2022 bütçesinde mahalli gelirlerde yüzde 26 artış öngörüldüğü ve devlet katkısının da bu oran üzerinden olacağı aktarıldı.

Belediyelerin Ocak ayı sonunda sadece çalışanların maaşlarına yapacakları artışın yüzde 37,26 olduğunun belirtildiği açıklamada, “Bu miktara Ocak-Haziran döneminde oluşacak olan enflasyon da eklenince durumun ne kadar vahim olduğu ortaya çıkmaktadır. Malum zihniyetle bu vahim durumu aşmak mümkün değildir. CTP iktidarında belediyelerimizi bu vahim durumundan çıkaracak tedbirler mutlaka alınacak, belediyelerimizin halka hizmet olanakları artırılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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07/01/2022 17:42