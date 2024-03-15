''CTP daha agresif olmalı, daha net konuşmalı''

CTP Milletvekili Armağan Candan, BRT Canlı Yayını’nda soruları yanıtladı.

BM Kişisel Temsilcisi Holguin ile görüşmelerini değerlendiren Candan, süreçle ilgili beklenti ve önerilerini aktardıklarını söyledi.

Candan, Rum Tarafına yine masadan kalkmasına karşı resmi olarak karşı bu statüko devam edemez denilmesi gerekeceğini söyledi.

Candan, CTP ile görüşmesinde Holguin’in Cumhurbaşkanı Tatar’ın savunduğu politika için “ Sizinkiler ne istiyor anlamadım” dediğini aktardı.

İç konularda ise. CTP’nin daha sert muhalefet yapması gerektiği sözlerinin anımsatılması üzerine Candan, bu görüşe bazen katıldığını söyledi.



Candan, “ CTP’nin bazen dilinin daha sert, daha somut ve net olması gerektiğini düşünüyorum” dedi

Candan, “ CTP Sırtında küfe olan partidir. Sorumlulukları var. İktidara gelme olasılığı var. Kitle partisidir. Halkın önemli desteğini almak ister. Ama Evet belli noktalarda daha sert, daha somut, konuşulmalı, davranılmalı o noktada eksikliklerimiz olduğunu kabul ediyorum ama insanımız günü geldiğinde doğru adresin CTP olduğunu biliyor. Çünkü CTP hem sokakta hem Meclistedir. Herkesle diyalog içindedir. Evet belli noktalarda daha agresif olmamız gerekiyor” diye konuştu