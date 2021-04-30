CTP: Dayanışma içinde ve omuz omuza yürümeye devam edeceğiz!

CTP'den yayınlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajında, 11 Mayıs Barış ve Sosyal Adalet İçin Umut Mücadelede” yürüyüşüne katılacaklarını açıkladı.

CTP'den yapılan açıklama şöyle:

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı bu yıl tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 salgını ile birlikte küresel ölçekte yaşanan ekonomik sıkıntılar ve neo-liberal politikalar gölgesinde kutlanacak.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, çalışma yaşamında ILO sözleşmelerinin tam ve eksiksiz uygulanabilmesi, özel ve kamuda sendikal örgütlenmenin sağlanmasının teşvik edilmesi, çalışanlar arasında sosyoekonomik hak ve özgürlük eşitsizliğinin giderilmesi için çalışmaya ve bugüne kadar elde edilmiş hak ve özgürlüklere yapılacak, her türlü müdahaleye karşı durmaya, yılmadan devam edecektir.

Bölgemizde ve ülkemizde, barış yerine savaşı, çözüm yerine çözümsüzlüğü, adalet yerine adaletsizliği, birbirinin haklarına saygı göstererek bir arada yaşama yerine birbirine üstünlük sağlamayı isteyenlerin hakimiyet kurma çabalarının arttığı bu dönemde, dayanışma içinde olmaya ve 1 Mayıs’ta omuz omuza yürümeye her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Emeğin değerini bulması, güçlünün güçsüzü ezmemesi, insanın insanca, hakça bir düzen sürmesi için bizler de “1 Mayıs Barış ve Sosyal Adalet İçin Umut Mücadelede” yürüyüşünde yerimizi alacağız. Yaşasın 1 Mayıs!

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30/04/2021 13:44