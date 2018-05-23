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CTP Dikmen’de Belediye Meclis üyelerini belirledi

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23/05/2018

CTP Dikmen’de Belediye Meclis üyelerini belirledi
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Dikmen Belediye Meclis üyeleri belirlendi.

CTP’nin Dikmen Belediyesi Meclis Üyesi adayları kura yöntemi ile belirlendi. Adaylar kuranın ardından toplu bir fotoğraf çektirerek birlikteliklerini kamuoyuna gösterdi.

Belediye Meclis Üyeleri sırası ile : 1- Emel Ötüken 2- Salih Kanal 3- Ramadan İzci 4- Özgü Özyiğit 5- Osman Ilıcan 6- Osman İncirlili 7- Ali Hidayet 8- Aygen Bardakko 9- Fatma Ekdal 10- Mustafa Özdeğirmenci

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TAGS: CTP, Dikmen, Belediye meclis, adaylar, seçim, haber, Kıbrıs
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