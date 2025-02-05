CTP Dış İlişkiler Sekreteri Toros, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Temsilcisi Kettis ile görüştü

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05/02/2025

CTP Dış İlişkiler Sekreteri Toros, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Temsilcisi Kettis ile görüştü

 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, bugün, Parti Genel Merkezi’nde Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Temsilcisi Andreas Kettis ile görüştü.

CTP’den verilen bilgiye göre,  Kettis’e Avrupa Parlamentosu Kıbrıs İrtibat Bürosu Halkla İlişkiler Sorumlusu Evangelos Vasileiou da eşlik etti.

Görüşmede, Avrupa Birliği kurumları ile Kıbrıs Türk toplumu ilişkilerinin yanı sıra, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Temsilciliği ile CTP arasındaki istişareler ele alındı.

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TAGS: CTP, Toros, Avrupa Parlamentosu
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