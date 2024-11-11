CTP: “Diyalog davetimizi yineledik. Bu davetimiz karşılık görmedi”

Cumhuriyet Meclisi’nde yaşananlar üzerine yazılı açıklama yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Genel Kurul’un açılması için öneride bulunduklarını ancak bunun hükümet tarafından kabul edilmediğini belirtti.

Partinin Basın Bürosu aracılığıyla yapılan açıklamada, CTP’nin önerisinin Cumhuriyet Meclisi’nin Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe tarafından açılması, bütçe komitesinin görevine başlaması için tezkerenin görüşülmesi yönünde olduğu kaydedildi.

“Diyalog davetimizi yineledik. Bu davetimiz karşılık görmedi” denilen yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Cumhuriyet Meclisi’nin ‘seçilmemiş’ biri tarafından açılmasına demokrasi, hukuk ve halkımıza saygımız nedeniyle izin vermemiz mümkün değildir. Demokrasi ve hukuk için Meclis’teyiz. Meclis halkımızın, Meclis hepimizin.”