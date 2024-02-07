CTP, doğal afette zarar gören seracıları ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, geçen hafta Maraş Bölgesi'nde meydana gelen hortum nedeniyle seraları zarar gören üreticileri ziyaret etti.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır ve diğer üreticilerle bir araya gelen CTP heyeti, doğal afet nedeniyle meydana gelen zararlarla ilgili bilgi aldı. Üreticilerin sorunlarını dinleyen CTP heyeti, üretimin enflasyonu önlemede en önemli etken olduğuna vurgu yaptı.

Ziyarette CTP heyetinde, milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu ile CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi Başkanı ve Gazimağusa Belediyesi Meclis üyesi Mine Karaca yer aldı.