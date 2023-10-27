CTP düğmeye bastı: Hazır olsunlar!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) "Biz Varız: Bu Yol Birlikte Yürünecek" sloganıyla Lefkoşa'da yürüyüş düzenledi.

Kuğulu Park’tan başlayıp Sarayönü’nde tamamlanan yürüyüşle ilgili konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu ne CTP ne de CTP’li meselesidir. Bu mesele, memleket meselesidir, Kıbrıs Türk halkının varoluş meselesidir. ” dedi.

Sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği yürüyüşe Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Dr. Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük, DP eski Genel Başkanı Serdar Denktaş da katıldı.

“Biz Varız, Bu Yol Birlikte Yürünecek”, “Utan ve Git”, “Savaşa Hayır” gibi pankartların da taşındığı yürüyüşte polis geniş güvenlik önlemi aldı.

-Erhürman: “Ortaklaştığımız bir nokta var; biz bu ülkeyi seviyoruz”

Sarayönü’nde katılımcılara seslenen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Farklı fikirlere, bu ülkenin geleceğine dair farklı tahayyüllere sahip olabiliriz, farklı siyasi eğilimlerden de gelmiş olabiliriz ama ortaklaştığımız bir nokta var; biz bu ülkeyi seviyoruz” dedi.

Çocukların geleceğinin çalınmak istendiğini savunan ve bundan endişe duydukları için sokakta olduklarını söyleyen Erhürman, “Sadece kendi çocuklarımız için değil Filistin’de her gün kaybettiğimiz o güzel çocuklar için de buradayız…” şeklinde konuştu.

-“Çok şey istemiyoruz, çocuklarımız için güzel bir gelecek istiyoruz”

Dünyanın adil olmadığını, barış değil savaş çığırtkanlığı yapıldığını kaydeden Erhürman, uygarlığın barbarlık karşısında gerilediğini ifade ederek şunları ekledi:

“Tam da bunun için dünyada da bu güzel adada da insan haklarına yaraşır bir hayat istiyoruz, adalet, eşitlik, barış içinde, bir arada yaşamak istiyoruz. Çok şey istemiyoruz, çocuklarımız için güzel bir gelecek istiyoruz…”

1878’den beri bu topraklarda varoluş mücadelesi veren Kıbrıs Türk halkının bu kadar yoksullaşmayı, yoklaştırılmayı hak etmediğini söyleyen Tufan Erhürman, “Bize bunu yapan zihniyeti reddediyoruz, yok sayıyoruz, yok hükmündedirler” dedi.

11-12 yaşındaki çocukların bile göçten söz ettiğini, insanların evlatlarına bir gelecek kuramadığını, fiyatların alım gücüne göre belirlenemediği bir ortamda ülkeyi yönetenlerin zerre irade göstermediğini, hiçbir şeyi dert edinmediğini savunan Erhürman, hükümeti “koltuk kapmaca” oynamakla suçladı.

-“Hiç kimse bu halkı yok edemez”

Eylemi düzenledikleri Sarayönü Meydanı’nın Kıbrıs Türk tarihinde önemli bir yeri olduğunu kaydeden, hiç kimsenin Kıbrıs Türk halkını bu meydana, bu zihniyete mahkum edemeyeceğini ifade eden Erhürman, “Hiç kimse bu halkı yok edemez, buna cüret dahi edemez. Vardık, varız, varolacağız” diye konuştu.

-“Bu, ne CTP ne de CTP’li meselesidir”

Bu akşamın uzun süren sessizliğin ardından gelen bir başlangıç olduğunu kaydeden Erhürman, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hazırlıklı olsunlar, bundan sonrası gelecek. Bizi yok sayanlar, bizi yok etmeye çalışan bu yönetsel zihniyet bilecek ki bu yolu birlikte yürüyeceğiz ve bu yolun sonunda bu zihniyet gidecek. Hep birlikte geleceğiz, bu ülkeyi güzel günler için hep birlikte yöneteceğiz. Bu, ne CTP ne de CTP’li meselesidir. Bu mesele, memleket meselesidir, Kıbrıs Türk halkının varoluş meselesidir.”