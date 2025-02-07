CTP Eğitim Komitesi Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası imzasıyla yayımlanan açıklama ve raporu kınadı

CTP Eğitim Komitesi, “Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası” imzasıyla yayımlanan bir açıklamayı eleştirerek "belli bir amaç doğrultusunda kurdurulduğu anlaşılan bu tip örgütlerin, okulları hedef göstererek, bilimsellikten uzak, yanlış verilerle saptırmalar yapmasının, okul yöneticilerini ve öğretmenleri başka ülke makamlarına şikayet etmesinin" kabul edilemeyeceğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan CTP Eğitim Komitesi, buna karşı hiçbir çaba ortaya koymayacağını bildiklerini savunduğu hükümeti istifaya çağırdı.

CTP Eğitim Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada “Çocuklarımızın konteynerlerde, oldukça kalabalık sınıflarda eğitim alması, öğretmen eksikliği yaşanması gibi onlarca sorun varken, eğitim tartışmalarının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin hangi okulda kaç saat verildiği noktasına taşınması adı edilen sendikanın nitelikli, çağdaş bir eğitim gailesi taşımadığını göstermesi bakımından dikkat çekicidir” denildi.

“Bilimsellikten uzak çalışmalar kabul edilemez” denilen açıklamada, sendikaların, demokratik yaşamın vazgeçilmezleri olduğuna vurgu yapıldı.

Bunun değer bulmasının, sendikaların sorumlu, çağdaş ve bilimsel ilkeler doğrultusunda çalışmasıyla mümkün olduğu ifade edilen açıklamada, “Ne yazık ki ‘Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası’ imzasıyla yayımlanan açıklama ve rapor adı edilen sendikanın söz konusu değerleri taşımadığının ispatı niteliğindedir” ifadesi kullanıldı.

“Toplumu bölme, okul yöneticilerini ve öğretmenleri hedef gösterme” gibi ciddi tehlikeleri içeren açıklama ve raporu reddedip, kınayan CTP Eğitim Komitesi, şunları kaydetti:

“Raporda belirtilen tüm içerikler yanlış ve bilimsel veri toplamaktan çok uzaktadır. Açıklamadaki öneriler pedagojik ilkelere aykırıdır. Yürürlükteki eğitim mevzuatına ve okullardaki uygulamalara aykırı olan raporun bilinçli saptırmalar içerdiği kanaatindeyiz”

“Bir insan hakkı olan din ve vicdan hürriyetine sonuna kadar saygı duymaktayız. Bununla birlikte demokratik, bilimsel ve laik eğitim anlayışına uygun olarak her anlamdaki gerici dayatmalar ve toplum mühendisliğine dönük yasadışı uygulamaların da karşısındayız” denilen açıklamada, eğitimin yerinin okullar olduğu, eğitimi verecek olan kişilerin de öğretmenler olduğu ifade edildi.

Bu tip örgütlerin belli bir amaç doğrultusunda kurdurulduğu ileri sürülen açıklamada, “Bu tip örgütlerin, en çok önem vermemiz gereken okullarımızı hedef göstererek, bilimsellikten uzak, yanlış verilerle saptırmalar yapması, kendi okul yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin başka ülke makamlarına şikayet edilmesi asla kabul edilemez.” denildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası tarafından yapılan açıklamanın toplumu “dindar” ve “dinsiz” diye bölmeye hizmet ettiği, mevcut eğitim mevzuatına ciddi aykırılıklar içerdiği de belirtildi.