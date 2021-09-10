CTP Esentepe Belediye Başkan adaylığı için tek isim İbrahim Beyazbayram

CTP Girne'den yapılan açıklamada 6 Eylül 2021 Pazartesi başlatılan CTP Esentepe Belediye Başkan adaylığı müracaat sürecinin bugün mesai bitimi itibarı ile sona erdiği duyuruldu.

Açıklamada "Müracaat süreci içerisinde adaylık için tek başvuru Ibrahim Beyazbayram tarafından yapılmış olup yetkili kurullarımızda yapılacak değerlendirme sonrası süreç resmiyet kazanacaktır.

CTP Girne İlçesi olarak yerel seçim sürecine hız vermiş bulunmaktayız . 13 Eylül 2021 Pazartesi günü itibarı ile Lapta Belediye Başkanlığı adaylık müracaat sürecini başlatacağız. Müracaat süreci 17 Eylül 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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10/09/2021 18:02