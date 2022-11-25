Uluçay, Mülteci Hakları Derneği ve Kuir Kıbrıs Derneği ile protokol imzaladı

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25/11/2022

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Uluçay, Mülteci Hakları Derneği ve Kuir Kıbrıs Derneği ile protokol imzaladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, “Mülteci ve Sığınmacı Dostu Belediyecilik Protokolü’nü” ve “LGBT+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü” imzaladı.

CTP’den verilen bilgiye göre, Mülteci Hakları Derneği ile Kuir Kıbrıs Derneği’ni ziyaret ederek, protokollere imza koyan Süleyman Uluçay, söz konusu derneklerin yürüttüğü çalışmaların önemine işaret etti.

Protokolleri imzalamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Uluçay, dernekleri başarılı çalışmalarından dolayı kutladı. Uluçay ayrıca, derneklerin yaptığı işlerin süreklilik gerektirdiğini ve dayanışma içerisinde çalışmaktan mutluluk duyacaklarını vurguladı.

25/11/2022 09:34
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TAGS: CTP, Uluçay, Mülteci Hakları Derneği
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