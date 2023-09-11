CTP Gazimağusa İlçe Örgütü, Namık Kemal Lisesi önünde eylem gerçekleştirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa İlçe Örgütü, Namık Kemal Lisesi önünde eylem yaptı.

“59 Milyon Euro 75 Okul Eder” ve “Karanlık yeter ışık ol” yazılı pankartların açıldığı eylemde mumlar yakılarak hükümet protesto edildi.

CTP Gazimağusa Gençlik Kolları Başkanı Enver Ersoy Görkey eylemde yaptığı açıklamada, hükümetin eğitimi kaosa sürüklediğini iddia etti.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından okullarda yapılan taramaların ardından bazı okulların deprem açısından yetersiz olduğunun ortaya çıktığını söyleyen Görkey, hükümetin bu duruma karşı duyarsız kaldığını öne sürdü

Eğitimin önemine vurgu yapan Görkey, eğitim kurumlarının inşasının öncelik olması gerektiğini vurguladı

Namık Kemal Lisesi önünde eylem gerçekleştirdi