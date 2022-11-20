CTP Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Meclis Üyesi adayları belli oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 25 Aralık’ta yapılacak olan yerel seçimlerde Meclis Üyesi kadrosunun belirlendiğini söyledi.

Öztaş yaptığı paylaşımda, Meclis Üyesi aday kadromuzu belirledik. Birbirinden değerli yol arkadaşlarıma, bu hizmet yarışında yanımda oldukları için teşekkürü bir borç bilirim” ifadelerini kullandı.

Öztaş’ın paylaşımı şöyle:

“İki dönem, 8 yılı aşkın süredir Geçitkale Belediyesi olarak verdiğimiz Çağdaş Belediyecilik Hizmetini, 25 Aralık'tan sonra ayni ciddiyet ve kararlılıkla Kuzey Mesarya’da sürdüreceğiz.

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi adına, Meclis Üyesi aday kadromuzu belirledik. Birbirinden değerli yol arkadaşlarıma, bu hizmet yarışında, yanımda oldukları için teşekkürü bir borç bilirim.

1- Ayfer Esendağ

2- Salih Ruso

3- Çiğdem Demirpençe

4- Emin Soyal

5- Nezaket Şahinsoy

6- Taygun Hacıarif

7- Elçin Hacıarif

8- Tolga Kasap

9- Mustafa Sevinç

10- Ahmet Kadı”

Bu habere tepkiniz:



20/11/2022 19:33