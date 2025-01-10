Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü "Ekoloji Sohbetleri: 2. Ekoloji Buluşması" düzenledi.

Panel dün akşam Naci Talat Vakfı’nda yapıldı.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, CTP Gençlik Örgütü Çevre Politikaları Sekreteri Deniz Miralay'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte Çevre Mühendisi Nilden Bektaş Erhürman ile Çevre Aktivisti Feriha Tel sunum yaptı.

- Miralay: “Yaşanabilir bir çevre mücadelesi geleceğimizin teminatıdır”

CTP Gençlik Örgütü Çevre Politikaları Sekreteri Deniz Miralay, açılış konuşmasında dünyada ve KKTC'de çevreye verilen zararın bugünün geçici kazancı uğruna yarınları hiçe sayan yaklaşımların bir sonucu olduğuna dikkat çekti.

Hükümetlerin çevre konusunda gerekli adımları atmaktan çekindiğini kaydeden Miralay, "Bugün geçici kazançlar uğruna çevreye ve iklime yarınlar yokmuşçasına verilen zararlar, yarınları yaşayacak olan gençlere ve yol açtıkları afetlerden kendini koruyacak gücü olmayan emekçilere indirilmiş darbelerdir." ifadelerini kullandı.

Miralay, sol değerler altında buluşan gençlerin bu mücadeleyi talancılara inat büyütmesi gerektiğini belirtti.

- Nilden Bektaş Erhürman: “Çevre sorunlarımız kronik hale geliyor”

Çevre Mühendisi Nilden Bektaş Erhürman ise panelde yaptığı konuşmada Kıbrıs’ın temel çevre sorunlarını ele aldı.

Erhürman, ülkede sağlığı ciddi şekilde tehdit eden çevre sorunlarının kronik bir hal aldığını belirtti. Konuyla ilgili somut örnekler sunan Erhürman, "Katı atıklarımızın kontrolsüz şekilde bertarafı, atık sularımızın yarattığı kirlilik, elektrik santrallerimizin hava kirliliğine katkısı ve denizlerimizin kirlenmesi gibi çok ciddi sorunlarımız var." ifadelerini kullandı.

Erhürman, çevre sorunlarının çözümü için güçlü bir siyasi iradeye ve etkili bir çevre yönetim mekanizmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

“Çevremizin temiz olması, yaşam kalitemizin de yükselmesini beraberinde getirecektir.” diyen Erhürman, çevrenin korunması için somut adımlar atılması gerektiğini söyledi.

-Tel: “Dayanışmayla sürdürülen mücadele, çevreye yönelik tehditlere karşı en etkili çözümdür”

Çevre Aktivisti Feriha Tel de KKTC'de çevre aktivizminin gelişim sürecini ele aldı.

İlk başlarda bireysel gönüllülükle başlayan çevre mücadelelerinin yıllar içinde örgütlü yapılar haline gelerek daha planlı ve etkili bir şekilde sürdürüldüğünü kaydeden Tel, çevre örgütlerinin ve gönüllülerin dayanışma içinde verdiği mücadelelerle önemli kazanımlar elde ettiğini belirtti.

Tel, bu kazanımlara örnek olarak geçmişte Dikmen Çöplüğü'ne karşı düzenlenen “Dur Demek Lazım” kampanyasını anlattı.

Son dönemdeki hükümetlerin olduğunu, bu nedeniyle tehditlerin her geçen gün büyüdüğünü ileri süren Tel, “Dayanışmayla sürdürülen mücadele, çevreye yönelik tehditlere karşı en etkili çözüm yoludur.” dedi.