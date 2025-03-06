CTP Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanlığı’na yeniden Dünay Laçin Soyal seçildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Girne İlçesi 25’inci Olağan Kongresi dün akşam Girne İlçe Binası kongre salonunda gerçekleşti. CTP açıklamasına göre yoğun katılımın olduğu kongrede başkanlığa Dünay Laçin Soyal yeniden seçildi.

Açıklamaya göre, Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Örgütlenme Sekreteri ve Milletvekili Ürün Solyalı, CTP Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros, Milletvekilleri Ceyhun Birinci, Sami Özuslu, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ile çok sayıda parti yetkilisi ve genç üyenin katıldığı kongre Demokrasi Şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşu ile açıldı. Kongre, divan oluşumu ve konuşmalarla devam etti.

Konuşmaların ardından ise faaliyet raporunun onaylanması ve organların seçimine geçildi. Dünay Laçin Soyal başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: “Salih Soyal, Deniz Ayaeş, Devrim Ayaeş, Nihat Öztümen, Tahsin Arova, Aysel Amir, Kamil Meşeli ve Berk Ortunç”.

Kongrede ayrıca CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, Örgütlenme Sekreteri Ürün Solyalı ve Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros da konuşma gerçekleştirdi.

Soyal: “Gençlerin umutlarını yitirmesine göz yummayacağız”

Kongrede yaptığı konuşmada, geçmiş dönemde emek veren herkese teşekkür eden Soyal, yeni dönemde daha sıkı bir dayanışma içinde olacaklarını söyledi.

CTP Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanlığına seçilen Dünay Laçin Soyal, “Yerel yönetimde elde ettiğimiz başarıları genele yaymayı ve ortak hedeflerimize ulaşmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğimizin sözünü veriyorum” dedi.

Ülkenin son yıllarda kötü yönetimlerin gölgesinde karanlık bir dönem geçirdiğine dikkat çeken Soyal, “Halkın can güvenliğini hiçe sayan, halkın ihtiyaçlarını görmezden gelen, çözüm üretmektense sorunları derinleştiren bir yönetim anlayışıyla karşı karşıya kaldık” diye konuştu.

“Gençlerin umutlarını yitirmesine, halkın yoksulluğa mahkum edilmesine göz yummayacağız” ifadelerini kullanan Soyal, ülkenin artık kaybedecek zamanı kalmadığına işaret etti. Soyal, “Hiçbir zaman olmadığı kadar, bizi uluslararası alanda temsil edebilecek vizyonu ve misyonu olan bir lider ihtiyacımız var ve bu lider, kuşkusuz Tufan Erhürman’dır.” dedi.