Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Girne İlçesi Dikmen Ocağı 17’nci dönem Kongresi gerçekleştirildi. Başkan Gülcem Gündağ başkanlığı Hüseyin Tayançlı’ya devretti. Hüseyin Tayançlı başkanlığındaki yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Gülcem Gündağ, Bingül Kurtoğlu, Tuğberk Atakanlı ve İzzet Direk. Kongreye CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ve CTP Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanı Dünay Laçin Soyal da katılarak konuşma gerçekleştirdi. Talat, toplumsal çıkarlar için vderdikleri mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi ve yeni yönetimde görev alan kişilere başarılar diledi. Kongrede ayrıca, CTP Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros ve CTP Girne İlçesi Dikmen Örgüt Başkanı Yaşar Aydın Karaca da hazır bulundu.

Talat: Toplumsal çıkarlar için mücadeleye devam edeceğiz

CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Geçnlik Örgütünün Dikmen Ocak Kongresi'nde yaptığı konuşmada, CTP Gençlik Örgütü'nün aktif ve başarılı çalışmalarıyla öne çıktığını belirterek, Dikmen Ocak Örgütü'nün bu başarıda önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Talat, ülkede yaşanan siyasi krizlere dikkat çekerek, mevcut hükümetin erken seçim ihtiyacını doğurduğunu ifade etti. "Bu hükümet krizlerle dolu, iktidarını sürdüremeyecek durumda. O yüzden erken seçim için hazırlıklı olmalıyız" dedi. Konuşmasında, gençlerin siyasetteki önemine değinen Talat, CTP'nin toplumsal çıkarlar için mücadele etmeye devam edeceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye-Yunanistan yakınlaşması ve enerji koridoru gelişmeleri ışığında Kıbrıs sorununda yeni süreçler yaşanabileceğini dile getirdi. Dikmen Gençlik Ocak Örgütü'nün faaliyetlerini takdir eden Talat, yeni dönemde daha iyi bir koordinasyon ve geniş çaplı örgütlenme gerektiğini belirterek, eski başkana teşekkür etti ve yeni başkanın ekibine başarılar diledi.

Çelebi: Gençler mücadeleden asla vazgeçmemeli

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi Dikmen Ocak Kongresi'nde yaptığı konuşmada, CTP'nin ülke yönetiminde önemli bir sorumluluğa sahip olduğunu vurgulayarak, mevcut hükümeti sert bir şekilde eleştirdi. Çelebi, hükümetin yanlış politikalar ve kişisel çıkarlar peşinde koştuğunu belirterek, "Ülkemizin geleceğini mahvediyorlar” dedi. Dikmen'in CTP'nin kalesi olduğunu ifade eden Çelebi, partililerin ve gençlerin mücadeleden asla vazgeçmemesi gerektiğini vurguladı. CTP döneminde halkın yararına olan hizmetlerin ön planda olduğunu belirten Çelebi, mevcut hükümetin belediyelere olan borçları ödemediğini ve belediyelerin hizmet sunma kapasitesini zayıflattığını söyledi. Çelebi, gençlerle birlikte dayanışma içinde mücadele edeceklerini ve CTP'yi yeniden iktidara taşımak için kararlı olduklarını belirtti. "Birlik, mücadele, dayanışma ile CTP'yi bu ülkenin yönetimine getirmek boynumuzun borcudur" diyerek sözlerini tamamladı.

Soyal: Başaramıyorlar, artık gitmeleri gerekiyor

CTP Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanı Dünay Laçin Soyal, Gençlik Örgütünüm Dikmen Ocak Kongresi'nde yaptığı konuşmada, siyasete olan güvenin sarsılmaya çalışıldığı bir dönemde olduklarını belirterek, mevcut iktidardan beklentilerinin olmadığını ifade etti. Soyal, "Onlar başaramayacak, yönetemeyecek ve artık gitmeleri gerekiyor" dedi. Ayrıca, CTP'nin kararlı bir şekilde örgütlü mücadelesine devam ettiğini vurgulayan Soyal, gençlerin bu süreçteki önemine değindi. Dikmen Ocak Örgütü'nün Gençlik Örgütü içinde en aktif çalışan birim olduğunu belirten Soyal, yakında Taşkent Ocak Örgütü'nün de kurulacağının müjdesini verdi.