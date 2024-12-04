CTP Gençlik Örgütü heyeti CHP Gençlik Kolları 17. Olağan Kurultayına katıldı

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
04/12/2024

ads
CTP Gençlik Örgütü heyeti CHP Gençlik Kolları 17. Olağan Kurultayına katıldı

 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros ve Gençlik Örgütü Genel Sekreteri Deniz Kim, 17. Olağan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Kurultayına katıldı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre kurultayda, CTP Gençlik Örgütü yetkilileri, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına seçilen Cem Aydın’ı tebrik ederek, yeni dönemde başarılar diledi.

CTP Gençlik Örgütü yetkilileri, kurultay kapsamında uluslararası dayanışmayı artırmak amacıyla çeşitli temaslarda da bulundu. Bu çerçevede Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) gençlik örgütü JUSOS’un temsilcisi ve Filistinli Öğrenciler Birliği Başkanı ile görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmelerde, gençlik politikaları ve uluslararası iş birliği konularında fikirler paylaşıldı.

CTP Gençlik Örgütü, kardeş örgütlerle ilişkilerini güçlendirmeye ve gençlik hareketinin uluslararası düzeyde dayanışma içinde büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğini kaydetti.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.