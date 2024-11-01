CTP Gençlik Örgütü ile Sol Gençlik heyetleri bir araya geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü ile Sol Gençlik heyetleri, gençlerin rolünü güçlendirmek ve Kıbrıs’ta çözüm ile barış arayışlarını desteklemek amacıyla bir araya geldi.



CTP’den verilen bilgiye göre, toplantıda, iki örgütün birlikte düzenleyebileceği ortak etkinlikler ve gençlerin seslerinin daha güçlü bir şekilde duyurulmasına yönelik stratejiler ele alındı.

Gençlerin sosyal ve siyasi alanda daha aktif bir rol üstlenmesinin önemine vurgu yapılan görüşmede, Kıbrıs’ın geleceği için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Örgütler, çözüm sürecine katkı sağlama ve toplumda barışçıl bir kültür oluşturma konusunda ortak bir çaba göstermeye yönelik kararlılıklarını ifade etti.

Görüşmeye CTP Gençlik Örgütü’nü temsilen Gençlik Örgütü Genel Sekreteri Deniz Kim ve Sivil Toplum ve Emek Sekreteri Berkan Bengihan, Dış İlişkiler Sekreteri Berke Dağlı, Çevre Sekreteri Deniz Miralay, Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Çağın Nevruz Özsoy; Sol Gençlik’i temsilen ise Gençlik Sekreteri Raif Kanlıoğlu ve Basın Yayın ve propaganda Sekreteri Lema Gözay ve Örgüt Meclis Üyesi Beste Su Özarın katıldı.