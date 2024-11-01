CTP Gençlik Örgütü Lefke İlçesi’nin başkanı Olgun İncesun oldu

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01/11/2024

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CTP Gençlik Örgütü Lefke İlçesi’nin başkanı Olgun İncesun oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefke İlçesi 3’üncü Olağan Kongresi yapıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre kongrede, Olgun İncesun başkanlığında yeni yönetim kurulu göreve seçildi. Yönetim kurulunda Asya Apaydınlı, Ayşe Apaydınlı, Ali Oktay, Zekai Serdar, Özdemir Uskuri, Burcu Kurtcebe, Fethi İlktuğ ve Yaren Müezzin yer aldı.

Kongreye, Gençlik Örgütü  Başkanı İsmail Barbaros, Genel Sekreter Deniz Kim, Örgüt Sekreteri Ahmet Köseoğlu, Çevre Sekreteri Deniz Miralay, MYK Üyesi Açelya Özarabacı, Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanı Dünay Laçin Soyal ve Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçe Başkanı Mustafa Özgören katıldı. CTP Lefke İlçe Başkanı Vehit Nekipzade de kongrede hazır bulundu.

01/11/2024 14:10
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TAGS: haber, kıbrıs
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