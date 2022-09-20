CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı İsmail Barbaros oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi 25. Olağan Kongresi yapıldı. Kongre’de İsmail Barbaros, CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı seçildi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, CTP Lefkoşa İlçe binasında yapılan kongreye Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri, MYK ve Gençlik Örgütü üyeleri katıldı. Divanın oluşturulmasıyla başlayan kongre, Demokrasi Şehitleri anısına saygı duruşuyla devam etti, ardından konuşmalara geçildi. Konuşmalardan sonra mali rapor ve faaliyet raporu okunarak üyelerin onayına sunuldu. Daha sonra ise organlara adaylar tanıtıldı ve seçimler yapıldı.

- Akansoy: “CTP gençlerin partisidir, öyle olmaya da devam edecektir”

CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi Kongresi’ne katılarak konuşma yapan Genel Sekreter Asım Akansoy, CTP’nin kurulduğu günden bu yana hep gençlerin partisi olduğunu ve öyle olmaya da devam edeceğini vurguladı. Konuşmasında 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlerin önemine işaret eden Akansoy, başta başkent Lefkoşa olmak üzere parti olarak birçok bölgede başarı elde edeceklerini, Lefkoşa’da Dr. Sıla Usar İncirli’nin zaferini kutlayacaklarını söyledi. Gençlere çağrıda bulunan Akansoy, “Bu partiye damganızı vurun. Daha çok çalışalım, daha çok siyaset yapalım” dedi. Geçmiş dönemde görev alan yöneticilere teşekkür eden Akansoy, yeni dönemde görev üstlenenlere de başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.

- Tekiner: “Çalışmalarımızı artırarak zafere yürüyeceğiz”

CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Enver Gürkan Tekiner, ülkenin hak ettiği değeri inşa etmek için parti olarak tek başına iktidar hedefi belirlediklerinin altını çizdi. Daha fazla karanlığa hapsolmamak için herkesin çalışması gerektiğine vurgu yapan Tekiner, bunu başaracaklarını ve CTP’yi tek başına iktidara taşıyacaklarını kaydetti. Yeni Başkan İsmail Barbaros ve ekibinin çalışmalarını artıracağına ve daha çok genci parti çalışmalarına katmak için çabalayacaklarına değinen Tekiner, görevini devredenlere teşekkür etti, yeni görev alanlara da başarılar diledi.

- Arşehit: “Gençler arasında sağlanan ekip ruhu devam edecek”

Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit de yaptığı konuşmada, geçmiş dönemde çok iyi çalışmalar yapıldığını ifade ederek, uzun bir süreden beridir gençler arasında bir ekip ruhu oluştuğunun altını çizdi. Bu ruhun yeni döneme de taşınacağını ve meyvelerini yerel seçimlerde toplayacaklarını söyleyen Arşehit, kırsal kesimde de örgütlenme çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, başarıların yeni döneme taşınacağına inanç belirtti.

- Barbaros: “Lefkoşa’yı geri almak için elimizden geleni yapacağız”

Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı olarak seçilen İsmail Barbaros ise, 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlerde Lefkoşa Türk Belediyesi’ni geri almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Lefkoşa’yı bugün bulunduğu yerden daha iyi yerlere taşıyacaklarını söyleyen Barbaros, “Güçlü bir CTP, güçlü bir Kıbrıs demektir” diyerek sözlerini tamamladı.

- Akdeniz: “Yeni dönemde görev alan arkadaşlarımızın yanında olacağız”

Başkanlık görevini devreden eski Başkan Doğucan Akdeniz de, bir yıllık süreçte gençler için mücadele ettiklerini, bu mücadelenin yeni dönemde daha üst noktalara taşınacağını kaydetti. Görevi bıraktıklarını ancak mücadelenin devam ettiğini dile getiren Akdeniz, “Yeni dönemde görev alacak olan arkadaşlarımızın yanında olacağız” dedi. Geçmiş dönemde görev alanlara teşekkür eden Akdeniz, yeni dönemde görev alacak olanlara başarılar dileyerek sözlerini tamamladı ve kongre sona erdi.

- CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Ahmet Yurteri, Sonay Demirpençe, Ceren Tüccaroğlu, Berkan Bengihan, Berke Sarcan, Nesrin Cambaz, Riyad Doğan ve Şerife Güleş.

Bu habere tepkiniz:



20/09/2022 14:04